Discusión porque jefes del Eln de quedarse en Cuba

En las últimas horas ‘Pablo Beltrán’, jefe del equipo del Eln en la negociación de paz que adelantaron con el entonces Gobierno, anunció que se quedará en La Habana esperando a que el presidente Iván Duque decida de una vez por todas sentarse en la mesa.

Estas afirmaciones del líder guerrillero se producen a pesar de que el Jefe de Estado en varias oportunidades ha puesto como condición a este grupo para un eventual diálogo que suspenda todas sus actividades terroristas así como que libere a todos los secuestrados.

En enero pasado tras el atentado con carro bomba que ejecutó esta guerrilla a la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 23 muertos, el Mandatario Nacional dijo que el Eln mostraba a las claras con este tipo de acciones que no tiene ninguna voluntad de hacer la paz.

Además en esa oportunidad ordenó el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del Eln que integraban la delegación de este grupo en Cuba y revocó la resolución que creaba las condiciones que permitían su permanencia en ese país.

El Ejecutivo solicitó a Cuba la extradición a Colombia de los 10 negociadores del Eln para que respondieran por los hechos de la Escuela General Santander y otros delitos que han cometido durante su accionar guerrillero. También solicitó a Interpol expedir circular Roja contra los negociadores del Eln para su captura.

No obstante, Cuba se negó a extraditarlos y antes por el contrario coincidió con Noruega, como países garantes de la negociación, en que los referidos protocolos se deben cumplir y permitir el traslado de estas personas a Colombia sin ser capturadas.

En las últimas horas ‘Beltrán’ dijo en un video que “llevamos ocho meses en La Habana esperando a que el gobierno de Duque nombre a su delegación, seguiremos esperando a que eso pase y mientras seguiremos en Cuba”.

Añadió el jefe guerrillero que “no estamos interesados en escalar la guerra y nuestra propuesta es que reanudemos la mesa de conversaciones y pactemos un cese bilateral”.

Sin embargo el senador del Centro Democrático, Nicolás Pérez, consultado por EL NUEVO SIGLO, dijo que “es claro que no hay absolutamente nada que negociar hasta que no cesen las acciones criminales, no podemos permitir que continúen usando la violencia como mecanismo de presión con el Gobierno”.

Añadió el Parlamentario que “mientras que los integrantes del Eln en Cuba hablan de intenciones de paz, continúan aquí asesinando policías, extorsionando y cometiendo actividades criminales. Este es un error que no podemos permitir que vuelva a suceder, la violencia como mecanismo de presión no la podemos aceptar, y esto es algo que el Eln debe entender. Mientras tanto, no hay posibilidad de negociar absolutamente nada”.