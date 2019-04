Desempleo, ¿por encima de dos dígitos?

Mayor crecimiento de la economía no será suficiente para generar más puestos

Cerca de 3 millones de colombianos se encuentran sin empleo y según todos los pronósticos para este año la tasa de desocupación no bajará de los dos dígitos. Según un informe privado, el desempleo urbano en 2019 y en los años siguientes se mantendrá en niveles de dos dígitos. En los dos primeros meses del año, la tasa de desocupación en las 13 principales áreas metropolitanas se ubicó 60 puntos básicos por encima del nivel observado en 2018.

A pesar de que desde hace un tiempo se preveía un deterioro en este indicador, su incremento se ha dado a un ritmo acelerado. Como consecuencia de la menor expectativa de crecimiento para el primer trimestre de 2019, se considera que este periodo el desempleo promedio será mayor al observado en 2018.

Sin embargo, con la progresiva aceleración de la economía, se espera que los niveles de desocupación cedan en la segunda mitad del año. La dinamización de la producción implicará un fortalecimiento de la demanda por mano de obra en sectores clave como la industria y la construcción.

Incidencias

Señalan los expertos que la persistencia de los problemas políticos y sociales en Venezuela seguiría generando aumentos en la oferta de mano de obra. En su publicación más reciente de los resultados del mercado laboral, el DANE dio algunas luces sobre las presiones que viene generando el fenómeno migratorio desde el país vecino. Lo más relevante sería el crecimiento de la fuerza laboral, ya que este grupo poblacional cuenta con una proporción mayor de individuos en edad de trabajar. Además, en el último trimestre móvil a febrero se ha hecho clara una sustitución de fuerza laboral entre nacionales e inmigrantes.

“Creemos que la norma del mercado laboral colombiano en los años siguientes será de tasas de desocupación de dos dígitos. De hecho, consideramos que las tasas de desocupación más recientes no se alejan del equilibrio de mediano plazo para el desempleo a nivel urbano. A nuestro juicio, sería necesario que el crecimiento de la economía se acelerase hasta 4% o más como para que la demanda de nuevos puestos de trabajo fuese mayor que el crecimiento de la oferta de mano de obra”, indican los analistas.

Los resultados recientes del mercado laboral colombiano han estado marcados por un crecimiento de la población inactiva. En el último año, el 7,6% de los desocupados (que equivale a 224 mil personas) ha pasado a la inactividad, mientras que los ocupados son en proporción la mitad de esta cifra. Tal comportamiento implica que los aumentos observados en la tasa de desocupación desde 2016 se hayan explicado en buena medida por la reducción de la población económicamente activa. En cifras absolutas, la transición al interior del mercado laboral que está detrás del aumento reciente en las tasas de desocupación corresponde al flujo neto de población que ha pasado de la ocupación a la inactividad.

Activos

La dinámica antes descrita viene acompañada por fuertes fricciones en el mercado laboral, donde solo el 9,3% de los activos que buscan ocuparse consiguen empleo durante el mes en curso. Incluso si el número de vacantes y desempleados se igualara, al cabo de 13 meses solo el 69,1% de quienes buscan empleo lograrían encontrarlo.

No obstante lo anterior, el mercado laboral parece estar mostrando signos de recuperación, puesto que la cantidad de personas pasando a la inactividad viene desacelerándose; incluso se espera que el flujo se invierta en los próximos meses. Así, el signo contrario que comenzará a mostrar un aumento neto de personas entrando a la inactividad puede ser un buen indicador de recuperación. Asimismo se estima que quienes salen de la inactividad encuentran ocupación con una probabilidad del 69%, cifra que contrasta con el 9,3% identificado para los activos. Por su parte, el 7,3% de los inactivos cada mes rota hacia la actividad. Si bien esto puede deberse a autoselección en la decisión de salir de la inactividad, es necesario tener en cuenta que opera en su contra la tasa de destrucción de empleos, que estimamos en 0,75% al mes.

Desde el punto de vista de los inactivos, la principal alternativa económica han sido los oficios del hogar. Los grandes cambios que ha experimentado la población inactiva desde que se registran incrementos de la tasa de desempleo, están asociados a un 2% más de personas dedicadas a oficios del hogar.

Por su parte, posiblemente un porcentaje de la población de estudiantes se ha visto forzada a entrar a la fuerza laboral antes de lo previsto. Desde 2016 también se evidencia una reducción significativa de la población inactiva categorizada como estudiante.

Pensionados

Así pues, son los pensionados y los “desmotivados puros” los que marcan la dinámica de mediano dentro la población inactiva. En la medida en que la evolución de estudiantes y ocupados en oficios del hogar se han casi compensado, desde 2016 se ha incrementado la categoría de “otros”, en el que se incluye al grupo de personas que considera que no vale la pena buscar trabajo.

Finalmente, entre el grupo de individuos mayores de 60 años, viene aumentando la competencia en el mercado laboral por parte de los pensionados. En promedio, cada cuatro años un 1% más de la población inactiva está compuesta por pensionados. Sin embargo, su participación se ha desacelerado después del final del régimen de transición en 2015.

Esto ocurre en un contexto en que las personas mayores de 60 años, pensionados y no pensionados, ejercen presión neta sobre el mercado laboral. Desde 2017, uno de cada cinco pensionados mayores de 60 años continúa activo en el mercado laboral, mientras que uno de cada dos no pensionados esta empleado o buscando ocupación. Así, el desempleo entre personas mayores de 60 años ha sido del 4,49% en promedio y la de no pensionados de 4,12%.

Además, dada la reducción actual de subsidios a las pensiones, creemos que la proporción de mayores activos continuará aumentando en los próximos años. El reto para el mercado laboral en el largo plazo estará en la consolidación de esta población. Este grupo continuará ganando participación entre los activos, como sostenidamente lo ha hecho a un ritmo de 0,18% por año.