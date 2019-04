¿Cerca de fumar "pipa" de acuerdo con indígenas?

Se estudia la posibilidad por parte de quienes adelantan la protesta de abrir un corredor humanitario en la vía Panamericana

_________

El Gobierno nacional y voceros indígenas coincidieron en que hay avances en la mesa de concertación frente a las protestas de esta etnia en el suroccidente del país por más acceso a tierras y cumplimiento de acuerdos, que cumplen 26 días de bloqueos a la vía Panamericana.

Por esta razón la negociación estaría cerca de ponerle punto final a la Minga que ha provocado millonarias pérdidas a distintos sectores de la producción y afectaciones a la población del Cauca, Valle y Nariño, así como ha perjudicado la movilización de los ciudadanos y el pleno acceso a los alimentos.

Las conversaciones por parte del Gobierno nacional con los indígenas se desarrollaron ayer de forma paralela en el municipio de Mondomo (Cauca), con delegados del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y en el corregimiento de La Delfina, cerca de Buenaventura (Valle), con voceros de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lidera a nombre del Ejecutivo estas conversaciones, indicó que “para nosotros el primer punto en la agenda siempre es que se levante el bloqueo de la vía. Mientras no haya un compromiso del desbloqueo de la vía es muy difícil poder llegar al cierre definitivo de la concertación. Sin embargo, creo que estamos cerca de ello”.

“Hemos avanzado casi un 90% porque se había partido de un precepto equivocado y ellos tenían entendido que podían pedirle al Estado y que era obligación firmar. Les hemos explicado por qué no se puede cumplir y cómo se hace la inversión pública, por lo que creo que estamos llegando al final de esta situación”, indicó.

La Ministra señaló también que “hay recursos que se requieren para salud, educación y proyectos productivos. Ya se les dijo hasta dónde llega el Estado. Queda pendiente el desbloqueo de la vía, que es un tema prioritario”.

“En cuanto a las peticiones que ellos han presentado son por un valor de $4 billones, pero el Gobierno no se puede comprometer a lo que no puede cumplir y estas peticiones son imposibles, pues no hay recursos para ellos”, agregó Gutiérrez.

Por su parte Giovani Yule, vocero del CRIC, dijo que “queremos entregar un parte de tranquilidad a los caucanos en el sentido en que avanzamos en los diálogos con el Gobierno nacional, esperamos que la Ministra del Interior traiga unas buenas noticias, se pueda concretar la presencia del señor Presidente”.

Asimismo, Yule añadió sobre las negociaciones que “la petición de la Minga era de $4,6 billones, nos bajamos un 30% de esa suma” en un planteamiento que incluye “todo lo que tiene que ver con proyectos económicos y el plan cuatrienal de los movimientos indígenas”.

Añadió el vocero étnico que “la Comisión Técnica ha manifestado que el planteamiento se bajaría un 30% de lo inicialmente pactado y el Gobierno nacional habla del 14%, esperamos llegar a un acuerdo”.

El vocero de la Minga indígena afirmó que si hay voluntad del Gobierno frente a sus pretensiones están listos para hablar de un corredor humanitario, “para que llegue el Presidente (Iván Duque)”.

También apuntó que “los mingueros están analizando en términos colectivos lo que sería el paso humanitario. O sea, que ya va evolucionando el ejercicio de la flexibilidad y entonces, en ese sentido, podemos dar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía payanesa’’.

Los indígenas analizan la posibilidad de permitir el paso de alimentos, combustible y medicamentos durante 36 horas, mientras que se logra un acuerdo definitivo.

Ordenan paso en vía alterna

Se conoció ayer el fallo de tutela del Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán en que ordena a las autoridades despejar la vía Popayán-Piendamó-Morales-Suárez y Santander de Quilichao, la cual es alterna y ha servido para enviar el tránsito antes los constantes bloqueos a la vía Panamericana. No obstante, también ha sido tomada por los indígenas en varias oportunidades. Incluso algunos labriegos hace unos días con sus herramientas de trabajo hicieron huecos en el asfalto para evitar el paso.

La tutela fue instaurada por ciudadanos que pidieron medidas cautelares por la afectación que han sufrido por la Minga.

El juez señaló en su fallo que “es notorio que la manifestación indígena que tiene bloqueada la vía Panamericana, así como otras secundarias, ha limitado el ingreso de alimentos, combustible, el traslado de pacientes a Cali, y que además afectan otros derechos fundamentales como la salud y la vida”.

Sin embargo, el Gobierno por el momento no enviará a la Fuerza Pública para destapar la vía alterna, pues según dijo la ministra Gutiérrez, esperan discutirlo en la mesa con los voceros de la Minga.

“Frente al pronunciamiento del juez, significa que las vías no deben ser bloqueadas. Si bien gira en torno a mantener la vía alterna, el análisis que hace sobre el rechazo que hace sobre las obstaculizaciones demuestra que la protesta social debe estar enmarcada dentro de la ley y que no perjudique a terceros, es un fallo interesante que se debe analizar”, afirmó la Ministra.

“Es que la vía alterna se ha mantenido abierta por la Fuerza Pública que ha garantizado el funcionamiento. Aquí en la región está lloviendo mucho y hay 3,5 Km en mal estado y en la madrugada los miembros de la Fuerza Pública hacen el mantenimiento”, sostuvo.

Por su parte el indígena Yule señaló que la vía alterna “ha estado con tránsito normal durante las manifestaciones. El problema es que presenta pésimas condiciones y por eso se han generado bloqueos”.

>Más consecuencias

Mientras se desarrollan las negociaciones para levantar la Minga se agudizan las afectaciones a la población por los bloqueos a la vía Panamericana.

La ministra Gutiérrez dijo que “el desespero de la gente en las regiones es bastante, en el Cauca y Nariño la falta de víveres y lo poco que llega no es suficiente. Entendemos y por eso siempre ha sido el primer punto de la discusión: el desbloqueo de la vía”.

En tanto que ayer, la Secretaría de Educación de Pasto determinó racionar la alimentación escolar en 48 planteles educativos por los problemas que tienen los operadores del PAE para aprovisionarse.

Doris Mejía Benavides, secretaria de Educación, explicó que el PAE funciona a través de un operador mayor y otros tres indígenas. “El operador nos solicitó la suspensión del contrato porque no tiene cómo prestar el servicio. No cuenta con las provisiones necesarias y el combustible para su transporte también es escaso”.