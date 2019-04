Brexit no impactará a Colombia: Analdex

Los exportadores nacionales pueden estar tranquilos ante el impacto que el Brexit, producto de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pudiera tener en sus ventas. Así lo sostuvo el presidente de Analdex, Javier Díaz.

El directivo gremial señaló que a pesar de esta situación el país que saldrá más perjudicado con el Brexit será Reino Unido, mismo que podría disminuir sus compras ante un retroceso de su economía, lo que reduciría las ventas de los productos nacionales, pero eso es una mera especulación porque todavía no se conocen las condiciones de la salida y el tiempo de transición.

Indicó, asimismo, que este año espera que las exportaciones nacionales tengan un mejor comportamiento y se alcancen a vender por lo menos US$50.000 millones, con lo que se superaría el registro de 2018.

Incertidumbre

EL NUEVO SIGLO: ¿El Brexit, es decir, la salida de Reino Unidos de la Unión Europea, perjudicará a Colombia?

JAVIER DÍAZ: Yo esperaría que no, nosotros tenemos un comercio con el Reino Unido donde importamos una serie de productos como bienes de maquinaria, vehículos y exportamos productos como café, flores, frutas. Uno esperaría que estas ventas no se vieran afectadas y se pudiera dar continuidad al acuerdo que hoy tiene como marco jurídico la Unión Europea. Pero ahora no sabemos cómo va a ser ese marco jurídico y todavía no sabemos cómo sale el Reino Unido del bloque europeo.

ENS: ¿Pero ya se ha visto movimiento para prever algún impacto?

JD: Yo sé que el Gobierno colombiano ya se ha reunido con las autoridades británicas para negociar esos contingentes, pero tampoco sabemos cómo se van a presentar esos acuerdos, pero eso me hace acordar lo que dijo el presidente Iván Duque, que no iba a firmar más acuerdos, entonces se debe establecer cómo serían las condiciones. Sin embargo todo depende de cómo se dé la salida, tenemos que esperar el periodo de transición y que esto no afecte el comercio en el momento en que se dé esa situación.

La economía

ENS: ¿Si el Brexit golpea a los socios comerciales de Colombia eso tendría algún efecto para el país?

JD: Yo lo que veo, que es indudable, es que el principal perjudicado va a ser el Reino Unido, donde se va a registrar una caída de la economía. Es lógico que si tiene una menor demanda va a tener asimismo una menor capacidad de compra de nuestros productos, por ese lado se puede dar un efecto indirecto pero sobre la condición del Reino Unido sí se puede dar una caída de las exportaciones nacionales.

ENS: Ahora vemos que la Unión Europea empezó a negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿eso incidiría en el comercio colombiano?

JD: Yo esperaría que no, nosotros tenemos firmado un acuerdo comercial con Estados Unidos y firmado un acuerdo comercial con la Unión Europea y que el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Europa tenga afectación a Colombia no lo veo posible, en primera medida porque exportamos productos diferentes a las dos partes, pero de todos modos debemos esperar a que se concrete ese acuerdo para ver en qué medida podemos resultar impactados.

Pero lo que uno puede esperar es que se unifiquen criterios de origen, acumulación de origen, eso sería un paso que nos beneficiaría porque podemos con Estados Unidos acumular origen con los países que ellos tienen acuerdo comercial.

Los socios

ENS: Un informe privado dice que este año los socios comerciales de Colombia tendrán menor crecimiento, ¿eso nos repercute?

JD: Sí, es factible, vemos que la Organización Mundial del Comercio proyectaba un crecimiento mundial para 2019 de 3,7% y hace dos semanas corrigió ese pronóstico y lo bajó a 1,1%, es decir que el comercio va a disminuir y ese menor crecimiento nos afecta porque Colombia depende de la economía internacional. Si los países crecen menos, Colombia vende menos, en cualquier forma la caída del crecimiento mundial nos afecta.

ENS: ¿Qué prevé para este año con las exportaciones?

JD: Terminamos el 2018 con US$44.000 millones y el Gobierno está estimando ventas por US$47.000 millones, pero yo he dicho que con esfuerzo podemos llegar a US$50.000 millones y en eso el presidente Iván Duque dijo que coincidía con nosotros y en eso estoy satisfecho y lo vamos a lograr. De todos modos estamos por debajo de lo que conseguimos en 2012 con US$60.000 millones. Pero de todos modos con US$50.000 millones es satisfactorio.

ENS: ¿Pero además de petróleo y café qué otros productos puede beneficiar ese incremento?

JD: Toda la parte agroindustrial, frutas, la parte de manufacturas que ha tenido buen comportamiento desde finales de año pasado y este año ha seguido con cifras positivas, no así con agricultura con la caída del café, el banano y el azúcar con la disminución de precios y eso sí nos ha golpeado.

ENS: ¿Pero en la parte de petróleo han subido los precios?

JD: Lo que pasa es que con los precios del petróleo uno nunca sabe porque tiene sus ciclos de altibajos, pero logramos tener los precios por encima de los US$65 el barril, eso es beneficioso para la economía colombiana, pero no solo en la parte de exportaciones sino en la parte fiscal.

ENS: ¿Qué estrategias se podrían aplicar para que las exportaciones tengan mejor comportamiento?

JD: Tenemos que bajar el costo país y facilitar las cosas, tenemos que hacer fácil el comercio tanto de exportación como de importación, pero dependemos más de la voluntad política del Gobierno que de otras variables, debe haber un manejo regularizado que facilite y abarate el comercio, eso es lo que va a beneficiar a las exportaciones.