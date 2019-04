Ayuda del gobierno es insuficiente: cafeteros

Tras el anuncio hecho por el Gobierno nacional de entregar $155.500 millones destinados al sector cafetero en la actual crisis de precios, el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Señala el gremio que “dada la magnitud de la crisis ocasionada por la fuerte caída del precio internacional del café, los recursos entregados por el Gobierno resultan insuficientes para atender a las 540 mil familias que derivan su sustento del café en Colombia”.

Sostienen que “las condiciones establecidas por el Gobierno de otorgar un auxilio directo al precio de hasta $30 mil por carga y establecer el disparador del incentivo en $715 mil, desconocen absolutamente la realidad que vive el sector porque no compensa a la estructura de costos, ni la caída del precio”.

Aseguran los cafeteros que “en más de seis ocasiones en el último mes, el Comité Directivo y la Administración de la FNC ha solicitado y reiterado a los Ministros del Comité Nacional y al Asesor del Gobierno para Asuntos Cafeteros, la necesidad de aumentar el disparador del auxilio de manera que se acerque más a los costos estimados de producción de $782 mil para 2019 según un riguroso estudio realizado por la Federación durante tres años consecutivos, solicitud que no fue tenida en cuenta. Además se le ha pedido también al Gobierno revisar las deudas de los cafeteros, otra de las solicitudes urgentes que hasta ahora no han tenido mayor eco”.

Sostienen que “con la llegada de la cosecha cafetera, la Federación y su Comité Directivo han decidido empezar a ejecutar el programa bajo las condiciones otorgadas por el Gobierno para entregar el incentivo, pero que seguirán haciendo el mejor uso de todas las vías institucionales para lograr que el Gobierno nacional entienda a cabalidad y apoye de manera efectiva a los cafeteros ante esta difícil situación que vive el sector y que impacta directamente la estabilidad económica y social del país”.