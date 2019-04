Afrocolombianos piden inclusión en Plan Nacional de Desarrollo

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo le ha ido a la población afrocolombiana en el Plan Nacional de Desarrollo que discute el Congreso?

JUAN DE DIOS MOSQUERA: El Movimiento Cimarrón y otras organizaciones desde el año pasado hemos estado haciendo incidencia por la inclusión de un artículo especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Realmente no ha sido positiva ni alentadora esta gestión. Planeación Nacional consultó al Espacio Nacional de Consulta Previa, al Espacio de la Consultiva Nacional Afrocolombiana, se llegaron a unos acuerdos por una suma astronómica de $19 billones, pero en el momento en que se presentó la primera versión del Plan, no incluyó Planeación Nacional el artículo, los programas y los proyectos que se habían formulado.

Después comenzamos la incidencia a través de los congresistas de la Comisión Legal Afrocolombiana y estamos esperando en la versión que comenzó a discutirse ahora en el Congreso, si nuevamente son incluidos los programas y proyectos que recogen los derechos en la ley del Plan.

Pareciera que no fuésemos colombianos, pareciera que el Estado colombiano no entiende que la realidad de la población afrocolombiana tiene unas brechas profundas que es necesario eliminar.

ENS: A propósito de la Minga indígena, el Gobierno argumenta que introdujo un capítulo único para esta población en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿para los afrocolombianos hay algo parecido?

JDDM: Eso es lo que hemos estado reclamando porque al comienzo Planeación presentó una propuesta de un capítulo étnico donde conjuntamente manejaba la realidad de los pueblos indígenas y la realidad afrocolombiana. Propusimos que se crearan artículos separados porque son derechos culturales diferentes. En este momento la lucha del pueblo indígena estamos seguros que va a conquistar esa reivindicación.

De parte de la comunidad afrocolombiana estamos en una incertidumbre, hasta no ver, no creer. Aunque la Ministra dice que estamos ahí, pero no tenemos confianza en la palabra del Gobierno nacional.

ENS: ¿Cuáles son algunas de las principales reivindicaciones que ustedes esperan que estén en el Plan de Desarrollo?

JDDM: Planteamos en el Plan de Desarrollo un artículo que reconociera los derechos del pueblo afrocolombiano. Estamos planteando que se expida un decreto ley acogiendo el Decenio Internacional de los Afrodescendientes que va hasta el 2024. Colombia los hizo aprobar en las Naciones Unidas, pero no están implementando desde el Gobierno un plan y el programa del Decenio. También planteamos la creación de las entidades territoriales afrocolombianas, que le permitan transferencias fiscales de la Nación destinadas a educación, a vivienda, a salud, a emprendimiento a favor de la población afrocolombiana.

También se estaba planteando la implementación del enfoque diferencial afrocolombiano dentro de todos los componentes del Plan, o sea en la parte de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual forma estamos planteando que el Estado colombiano debe levantar en la declaración que tiene en el Comité Internacional contra la Discriminación Racial, por el cual no reconoce la competencia de ese Comité para recibir y examinar denuncias de personas o grupos de víctimas de violaciones de sus derechos frente al racismo y la discriminación.

También estamos planteando la expedición de un documento Conpes que a favor de la población afrocolombiana recoja los programas de la Conferencia Mundial contra la Discriminación, en Durban (Sudáfrica), el Decenio Internacional Afrodescendiente y la agenda de desarrollo sostenible 2030.

De igual manera proponemos la creación de un instituto nacional para erradicar el racismo, la discriminación y la xenofobia, como organismo rector de la política pública para eliminar estos conflictos con presupuesto propio y con recurso humano suficiente.

Otras cosas que planteamos es la implementación de un programa de desarrollo integral para la región del Pacífico, que permita hacer un uso aprovechable y sostenible de la biodiversidad, que también convierta a los campesinos en promotores y gestores ambientales, y elimine los cultivos ilícitos y el extractivismo minero.

Se plantea también la regulación del derecho de consulta previa de manera concertada con las organizaciones afros e indígenas. También planteamos un programa de restauración, reforestación y aprovechamiento de los suelos destruidos por las explotaciones mineras, por la deforestación y por los megaproyectos de infraestructura, especialmente en el Pacífico y en los Montes de María.