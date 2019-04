2.159 desplazados en Antioquia y Córdoba: ONU

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia informó que 2.159 personas fueron desplazadas en Colombia durante las últimas semanas.

OCHA detalló que los desplazamientos se han presentado en el municipio Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba y en la vereda La Flecha, ubicada en el municipio de Ituango en Antioquia, al nororiente del país.

“Son campesinos e indígenas de las comunidades Embera katio y Zenúes. Los desplazados están alojados en iglesias, casas de familiares y albergues improvisados, construidos con telas y plástico”, informó la oficina de la ONU en una nota de prensa.

Mediante el comunicado, la organización indicó que los desplazamientos se deben a los continuos enfrentamientos que se dan en la zona entre las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Farc y la organización criminal del Clan del Golfo.

La oficina de las Naciones Unidas manifestó que desde agosto de 2011 no se registraba un desplazamiento de tantas personas.

“Las familias que habitan en los albergues improvisados no cuentan con colchonetas, ni hamacas, están expuestas al sol y al agua y no tienen luz eléctrica. En algunas viviendas duermen hasta 10 niños en una habitación. Algunas familias no han tenido acceso a agua ni elementos de higiene para el aseo personal”, describió la oficina de la ONU.

Los desplazamientos se han dado durante las últimas semanas y se han intensificado desde el pasado 22 de marzo desde cuando han resultado desplazadas más de 1.100 personas.