‘Otoniel’ no ha presentado aún apelación a extradición

A seis de los 10 días que le concede la ley para apelar su extradición a Estados Unidos, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', no ha presentado este recurso por intermedio de su abogado, según lo señaló ayer el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

"No, en estos momentos no se ha recibido ningún recurso de reposición. Estamos en espera de ello", dijo el Ministro.

La defensa del capo del narcotráfico y quien fue el máximo cabecilla del Clan del Golfo, tiene plazo para presentar la apelación hasta el martes venidero, de lo contrario quedará en firme la resolución que firmó el pasado 8 de abril el presidente Duque autorizando su extradición, después de que la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno al pedido de Estados Unidos, que lo reclama por cargos de narcotráfico.

Alias ‘Otoniel’ quiso jugarse una carta para evitar su extradición acogiéndose a la JEP, ante la cual presentó solicitud de sometimiento ofreciendo verdad sobre su participación en el conflicto armado.

Sin embargo, la JEP después de que este capo del narcotráfico compareciera en una oportunidad y comenzara a declarar, decidió no admitirlo, pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que Úsuga David no logró aportar pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil y, por lo tanto, la JEP no tiene competencia sobre los hechos por los cuales ha sido procesado en la justicia ordinaria.

La Sala de Definición informó de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y a la Sala de Reconocimiento de la JEP, donde Úsuga David había sido citado en calidad de testigo dentro del caso 04, que investiga la situación territorial del Urabá, y en el caso 03, conocido como el de falsos positivos.

Sin embargo, la JEP en esta decisión le pidió a la Corte Suprema de Justicia que en caso de que diera visto bueno a la extradición de alias ‘Otoniel’, esta fuera bajo la modalidad de condicionada; es decir, que se hiciera efectiva una vez que el excapo del narcotráfico satisficiera el derecho de las víctimas a la verdad.