Colombia pide estatuto de protección hemisférico

Adoptar temporalmente un estatuto de protección hemisférico para los migrantes, propuso la vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, durante la Reunión Ministerial de Migración que se llevó a cabo en Panamá, convocada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller panameña, Érika Mouynes.

La alta funcionaria expuso soluciones para abordar el fenómeno migratorio, entre ellas realizar un censo de migrantes que permita su caracterización socioeconómica para diseñar mejores políticas públicas que faciliten su inclusión en el país receptor; crear un estatuto temporal de protección hemisférico; calcular el PIB per cápita para atender a los migrantes antes de su vinculación laboral; reducir al mínimo los intermediarios de los recursos destinados a atender a esta población y hacer del enfoque de género un eje transversal para abordar esta problemática, entre otras.

“Más que declaraciones principistas en las cuales todos coincidimos, asumamos compromisos concretos, con tiempos, y también demos un mandato a las agencias multilaterales, a los centros de pensamiento, para identificar esas oportunidades de desarrollo de nuestro hemisferio que son las que van a lograr contener la migración”, aseguró.

Para la Canciller, si no se logran solucionar las causas en los países de origen, tampoco se podrán solucionar las consecuencias. “El efecto no es más que la consecuencia de que no hay democracia, no hay empleo, no hay oportunidades. Por esta razón aquí tenemos que trabajar con esa doble perspectiva: con el principio de humanidad y de corresponsabilidad entre nosotros”.

En este sentido, sostuvo que “se requiere un esfuerzo ambicioso a nivel regional, pero también a nivel local y por supuesto grandes inversiones en proyectos estratégicos de la región, que vayan desde Alaska hasta la Patagonia: vías, trenes internacionales, que realmente articulen todas las posibilidades de desarrollo de turismo entre nuestros países. Tenemos que lograr que las instituciones financieras en las cuales Estados Unidos tiene asiento e influencia en su rol de directores, flexibilicen las condiciones y plazos para brindar un crecimiento con verdaderas oportunidades y desarrollo, con alternativas de vida para mil millones de personas que viven en el continente americano, de las cuales el 51% son mujeres”.

Recursos

Explicó que “si de esos 500 millones de mujeres, por lo menos una tercera parte tuviera acceso a financiación y a recursos productivos, y cada una produjera un PIB per cápita de US$5 mil, nuestro hemisferio estaría aumentando su producción en más de un trillón de dólares”.

Afirmó que actualmente el mundo vive un triple shock: las consecuencias del covid-19, la guerra en Ucrania y el cambio climático, por lo que la respuesta debe ser soluciones de desarrollo económico que trasciendan del plano asistencialista. “Necesitamos una integración económica y social que garantice generar empleos y que consolide también la democracia en nuestros países. No podemos obviar hablar de democracia, porque tenemos dictaduras en América Latina y eso también es una causa de la migración”, afirmó.

Censo

Agregó que “para la migración, Colombia ha propuesto que hagamos, cuanto antes, un censo de migrantes. Lo tenemos ya en cada uno de nuestros países. Solamente así, caracterizando socioeconómicamente a la población migrante, podemos diseñar políticas públicas que realmente los incluyan en el país receptor”.

Así mismo, señaló la importancia de calcular el recurso per cápita necesario para atender a los migrantes mientras se vinculan laboralmente, reiteró que se necesita un estatuto de protección temporal que sirva a todo el hemisferio y ofreció la experiencia que Colombia tiene en este aspecto.

También se refirió a que es fundamental reducir al mínimo los intermediarios de los recursos destinados a atender la población migrante. “Tenemos que lograr que la cooperación internacional llegue realmente a los destinatarios y no se quede en burocracia social a través de tantos intermediarios”.