US$50 millones para modernizar Colmotores

Una inversión por US$50 millones en la modernización de la planta de producción de vehículos livianos de Colmotores en Bogotá, anunció la multinacional General Motors. Así lo confirmó el presidente Iván Duque, durante su visita a la empresa. La producción de estos automotores iniciará con el ensamble del nuevo Chevrolet JOY.

El objetivo del nuevo plan de inversión para Colombia es ensamblar un promedio de 35 mil unidades por año de este vehículo, que se destinarán al mercado local y de exportación.

Por otra parte, los principales destinos del Chevrolet Joy con sello colombiano serán Argentina, Ecuador y Perú.

Con 66 años en el país y más de 1.500.000 vehículos ensamblados, General Motors sigue invirtiendo en la industria automotriz colombiana, no solo por lo que ha significado construir a diario una operación de manufactura, sino por su aporte económico, social y de innovación industrial. Se espera que con esa nueva inversión se genere un 30% más de los empleos dentro de la planta, ya que los vehículos serán armados en su totalidad en el país, incluyendo el estampado de sus piezas.

Aporte al país

Por otro lado, el Jefe de Estado destacó el trabajo de la compañía por más de seis décadas ya que, según el mandatario, contribuye a logros como el crecimiento de la economía colombiana en el mes de febrero, que registró 8,1%. “General Motors será parte de la transición por la movilidad limpia de nuestro país”, añadió.

“Hoy podemos decir con orgullo que el año pasado cerramos creciendo al 10,6%, siendo de las economías que más crecieron en todo el planeta. Pero también con orgullo vemos cómo se conoció hace muy pocas horas que la economía colombiana creció al 8,1% en el pasado mes de febrero. Y eso no se logra si no hay detrás espíritu emprendedor, espíritu de inversión, y si no hay detrás también esta fraternidad indisoluble entre empleadores y empleados”, puntualizó.

Destacó cómo hace 66 años la compañía empezó a caminar por la senda de la transformación, y recordó a figuras como Germán Montoya, “precursor también de esta gran inversión extranjera en el sector automotor, pensando en el desarrollo de Colombia. Y qué mejor mensaje que hacerlo en esta fábrica, un símbolo del ingenio, de la creatividad, el talento y la laboriosidad de nuestros trabajadores”, añadió.

El Mandatario dijo, además, que General Motors ha apostado fuerte por los vehículos eléctricos y la movilidad limpia del país, y que por eso la millonaria inversión que se anunció este martes hace parte de las decisiones correctas en cuanto a la defensa de las libertades económicas y de la búsqueda de prosperidad y desarrollo nacionales.

“Hace dos años y medio tuve una reunión con General Motors y hablamos de la urgente necesidad de extender los beneficios de la Zona Franca para justamente dar paso al ensamble. Lo logramos. También se habló de buscar un mecanismo para darle flexibilidad y dinamismo a los contingentes de vehículos importados y estamos dando esos pasos correctos. Pero el más importante de todos es que también vayamos haciendo una transición hacia una movilidad más limpia y más amigable con el medio ambiente”, dijo.

Y reiteró que esta compañía está haciendo una apuesta monumental por los vehículos eléctricos y “será parte de esa transición por la movilidad limpia de nuestro país, como hoy lo expresan sus directivos y trabajadores y como se ve también, teniendo una práctica de ensamble que será cada vez más referencial en América Latina”.