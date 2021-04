Completan rescate de cuerpos de los mineros atrapados en Neira

Los cuerpos sin vida de los once jóvenes atrapados en mina en Neira, Calda, se completó este domingo de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Minería.

"Con un despliegue técnico especializado, el trabajo continuo de tres turnos de trabajo y el acompañamiento de las autoridades locales, gubernamentales y el liderazgo del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, se logra el rescate de las 11 personas atrapadas en el socavón", indicó la entidad.

Los hechos se registraron el pasado viernes 26 de marzo cuando, al interior de una mina de la vereda el Bosque, se presentó la inundación de un cúbico de 17 metros sin autorización legal para operar dejando atrapados a los trabajadores.

Según aseguró la Agencia, para atender la emergencia se contó con el apoyo de 14 socorredores mineros de la zona, 75 personas de la comunidad distribuidas en tres turnos de 25 personas y con la participación de los Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la UNGRD.

Además, en el operativo de rescate de los cuerpos duró 24 días se utilizaron bombas eléctricas para tratar de extraer el agua del socavón, se construyó y amplió el jarillón con el fin de controlar el ingreso de agua del río Cauca y se realizaron monitoreos permanentes a la zona.

Finalmente, la Agencia sostuvo que sobre el río Cauca este tipo de explotaciones no son viables, porque la irrupción de agua no se puede controlar en el sector, lo cual genera este tipo de accidente. No obstante, la entidad lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad para los familiares de las víctimas del hecho.

Los fallecidos fueron identificados como Edwin Felipe, Milton Alexis y Diego Fernando Tabarquino; Jhon Edwin Gómez Mapura, Juan Bautista Bañol, Sandro Escarpeta, Samuel Tapasco, Sebastián Trejo, Joel José Briceño, Luis Esteban Londoño Serna y Henry Jiménez.