Así avanza Bogotá hacia el tercer pico de la pandemia

Durante los últimos dos días, en el marco de un segundo cierre obligatorio, sumado a otras medidas como el ‘pico y cédula’ para prevenir que el tercer pico en Bogotá, presupuestado para la última semana de este mes, sea más severo, la situación epidemiológica en la capital del país se empezó a complicar.

Por primera vez en las últimas semanas la ciudad superó a Antioquia en el número diario de contagios, aunque esa variación se explica porque el pico en este departamento empezó a retroceder lentamente.

Si bien desde la semana pasada la capital pasó de alerta naranja a alerta roja hospitalaria, ayer -al cierre de esta edición- la ocupación general de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) llegó al 81.4%, mientras que en aquellas destinadas única y exclusivamente para pacientes covid-19 llegó al 79.8% de ocupación.

Otra alerta se dio el sábado pasado, cuando el secretario de Salud, Alejandro Gómez, confirmó la circulación de las variantes británica y brasileña de este virus en la capital del país. La noticia generó temor en la ciudadanía pues, como lo indicara a EL NUEVO SIGLO el vicedecano de investigaciones de la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes, Juan Manuel Cordovez, quien lleva años haciendo modelaciones matemáticas de enfermedades contagiosas por vectores, dichas cepas “han mostrado la tendencia a ser más contagiosas, lo que quiere decir que pasan de una persona a otra con mayor facilidad”.

“No son más fuertes en cuanto a la sintomatología que desatan en las personas y parece que son ligeramente más mortíferas. Pero sobre todo al ser más contagiosas, se pueden convertir muy rápidamente en la cepa predominante”, indicó el profesor Cordovez.

Por su parte, de acuerdo con el epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, hay un artículo científico titulado What are the clinical implications of the Sars-Cov-2 variants (Cuáles son las implicaciones clínicas de las variantes del covid-19). Este indica que “las variantes inglesa (B.1.1.7) y Brasileña (P1) están asociadas a más transmisibilidad y la P1 a reinfección. La inglesa, por el contrario, no se ha asociado a aumento de hospitalización, letalidad o reinfección”.

Según las autoridades sanitarias de la capital del país, cada una de las personas a las que les fueron detectadas estas variantes del virus están siendo monitoreadas conforme los protocolos epidemiológicos y ninguno ha fallecido.

La presencia de estas cepas “debe servir como un aliciente más para que sigamos cuidándonos de manera importante. La presencia de nuevas variantes en Bogotá ya es un hecho”, reiteró Gómez, quien a la par hizo un llamado a pisar el acelerador en la vacunación en la capital.

Según algunos expertos en salud pública, si se multiplican dichas cepas podría implicar la profundización de medidas de cuarentena y otras restricciones a la movilidad social y productiva. De hecho, frente al confinamiento que comenzó el viernes pasado a las cero horas y que termina hoy a las 4 de la mañana, se presentaron protestas por parte de algunos sectores de comerciantes. Aunque hubo llamados a la ‘desobediencia civil’ a las medidas sanitarias, al final la mayoría de los bogotanos cumplió con la orden de cuarentena, aunque se vieron trancones y aglomeraciones de personas en algunos sectores de la ciudad.

Radiografía por localidades

¿Cuál es la situación epidemiológica de la ciudad?

Primer dato: el 27,8% de los casos reportados en Colombia de covid-19 se encuentran en Bogotá. Con corte al sábado pasado, la ciudad ha sumado 732.872 contagios desde que arrancó la pandemia, de los cuales 683.782 personas se han recuperado del virus y otras 14.879 han fallecido. Esto significa que en estos momentos en Bogotá hay 34.211 casos activos del virus.

Del total de casos acumulados, el 53% corresponde a mujeres y la mayor concentración de casos, de acuerdo con la edad, está entre los 20 y los 49 años, con un peso porcentual de 60,5%.

Adicionalmente, durante la última semana el aumento diario de contagios osciló entre los 3.440 (del 12 al 13 de abril) y los 4.313 (del 15 al 16 de abril) casos.

Con relación a las localidades, Suba continúa siendo la primera en el número de contagios, con una cifra global de 107.123 infectados durante toda la pandemia. A ella le sigue Kennedy, que durante buena parte del año pasado ocupó el primer lugar en contagios y en estos momentos ya suma 93.533 personas afectadas.

En tercer lugar se encuentra Engativá con 78.555 casos acumulados; en cuarto se ubica Usaquén, con 55.345 casos y en quinto está Bosa, con un acumulado de 52.293 que han padecido la enfermedad.

En la misma medida Suba es la localidad con el mayor número de fallecimientos (1.925), seguida por Kennedy con 1.914, Engativá con 1.692, Bosa con 1.029 y Usaquén con 963.

Comparativamente con los primeros cinco lugares en contagios, las cinco localidades que menos casos han reportado desde comienzos del año pasado son Sumapaz, con un total de 20 contagios; le sigue la Candelaria, con 3.943 contagiados de covid-19; en tercer lugar está Antonio Nariño, con 9.978 casos acumulados; en cuarto queda la localidad de Los Mártires, con 10.100 contagiados; y en quinto Santa Fe, con 13.638 casos.

Ciudad Bolívar, Fontibón, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Usme, Chapinero, Teusaquillo, Tunjuelito, y Barrios Unidos se ubican en la mitad de los extremos, con contagios acumulados entre los 33.554 y los 15.617 casos.

Por estrato

Con relación a la distribución de casos por estrato socioeconómico, en Bogotá los estratos 2 y 3 han sido los que más han padecido esta enfermedad.

El estrato 2 suma 263.217 contagios y 252.103 recuperados. A este le sigue el estrato 3, con 233.021 casos y 223.669 recuperados; y en tercer lugar está el estrato 1, con 69.645 casos y 66.163 recuperados. Los estratos 5 y 6 son los que menos afectaciones han tenido, siendo este último el que menos contagios ha tenido (8.636).

Y con relación a los fallecimientos nuevamente el estrato 2 es el que más fallecimientos registra con 6.278, seguido por el estrato 3, con 4.625 víctimas fatales. En tercer lugar está el estrato 1, con 2.137 muertes, en cuarto lugar está el estrato 4 con 978; en quinto lugar está el estrato 5 con 322; y el estrato que menos fallecimientos ha tenido ha sido el estrato 6, con 147 muertes.

Comparativo con otras ciudades

Por último, de acuerdo con Saludata, el portal de estadísticas sanitarias distrital, en estos momentos Bogotá tiene 407,3 casos activos de covid-19 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad en hombres de 258,7 por cada 100.000 y en mujeres 131,0 por la misma data poblacional.

Adicionalmente, al comparar Bogotá con Miami, Nueva York, Madrid, Londres y las principales ciudades de América latina, la capital de Colombia ocupa el sexto lugar, según el número de casos por millón de habitantes (94.146).

Con relación a los fallecidos por millón de habitantes, la capital colombiana se ubica en el décimo lugar, después de Madrid, Nueva York, Ciudad de México, Buenos Aires, Brasilia, Lima, Miami, Londres y São Paulo con 1.917 fallecimientos.