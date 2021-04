Reforma tributaria: ¿Más preguntas que respuestas?

El articulado de 110 páginas que presentó el Gobierno al Congreso con el contenido de la Reforma Tributaria, causó diversas reacciones en todos los sectores del país, pero sin duda dejó más preguntas que respuestas.

Esto es normal cuando se trata de una reforma ambiciosa y en la que todos están de acuerdo que se necesita para poder atender el impacto social de la covid-19, pero que a medida que el proyecto entre a su etapa de debate en el Congreso, poco a poco se irán despejando las dudas. De todos modos el Gobierno tiene una ardua tarea para explicarle a los contribuyentes cómo es que los va a afectar.

De momento y ante el interés de los lectores, EL NUEVO SIGLO presenta algunas preguntas con algunas respuestas de acuerdo con el articulado de la reforma:

1.- ¿Se va a permitir instalar más peajes en el país?

Sí, será en las vías terciarias, pero no nacionales. Las ciudades capitales podrán, previa autorización del concejo municipal o distrital, instalar peajes dentro de su jurisdicción en las vías que se encuentren a su cargo, como fuente de financiación para la infraestructura de movilidad, que contribuya a la sostenibilidad, mejoramiento y expansión de esta. Lo anterior, sin que medie concepto previo del Ministerio de Transporte.

2.- ¿A qué se destinarán esos recursos?

Los ingresos se destinarán exclusivamente para la construcción y mantenimiento de la infraestructura de movilidad y deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

3.- ¿A quiénes se les cobrará?

Deberá cobrarse a todos los usuarios de las vías de la jurisdicción, únicamente con excepción de las bicicletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, Defensa Civil, Hospitales Oficiales, vehículos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial.

4.- ¿Se va a crear otro impuesto a los vehículos?

Sí, se crea el impuesto nacional a vehículos, el cual sustituirá al impuesto sobre vehículos automotores del que trata la Ley 488 de 1998, y el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento a los vehículos de servicio público. La renta del impuesto nacional a vehículos corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y al Distrito Capital de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la presente ley.

5.- ¿Habrá más impuestos a la gasolina?

Sí, habrá una sobretasa a la gasolina y al ACPM. La de la gasolina irá desde los $330 hasta los $1.775 dependiendo de la región y si es municipio o capital. La sobretasa del ACPM irá desde los $301 por galón.

6.- ¿Se va a modificar el IVA?

No. El Gobierno Nacional plantea no tocar el IVA para los productos básicos de la canasta familiar que hoy no pagan esta contribución. No hay cambios.

Relacionados: Los 12 puntos clave de la reforma tributaria

7.- ¿Se propone algún impuesto para los productos de la canasta familiar?

En el proyecto de reforma tributaria se propone al Congreso de la República eliminar el régimen de exentos que tendría un impacto en productos como la carne de pollo, huevo y otros alimentos que se encontraban en esta categoría. Esta es la preocupación de gremios como la SAC y Fenavi, quienes advierten que esta propuesta tendrá un impacto directo para los consumidores.

8. ¿Qué establece el proyecto hacer con los productos exentos y excluidos de IVA?

Los productos que se encontraban en la categoría de exentos pasan a excluidos, es decir que no hay devolución del IVA. Entre los productos que no causan el impuesto se encuentran animales vivos, carne de pollo, carne bovina, pescado, aves, huevos, cebolla, tomates, yuca, lápices servicios médicos y hospitalarios entre otros.

9. ¿El impuesto de renta desde qué salario se empezaría a pagar?

En el proyecto se establece que los colombianos con ingresos superiores a $2.4 millones mensuales tendrán que declarar renta, pero no van a pagar y la idea del Gobierno Nacional es que a partir de 2023 esta tarifa baje para ingresos superiores a $1.6 millones mensuales. Las tarifas comenzarán en el 0% y van hasta un máximo del 41%.

10.- ¿Cómo van a quedar gravados los grandes patrimonios?

La propuesta es que capitales superiores a los $4.865 millones hasta $14.595 millones tendrán una tarifa del 1% y para capitales superiores del 2% y la idea es que el impuesto se mantenga por un periodo de dos años.

11.- ¿Qué salarios pagarían adicionalmente el impuesto de solidaridad?

Este impuesto es para ingresos mensuales superiores a los $10 millones con una tarifa del 10%.

12. ¿Habría impuesto a los pensionados?

Se plantea que las pensiones con ingresos superiores a los $4.8 millones mensuales tendrían que declarar renta y no a partir de los $7 millones como se había planteado inicialmente

Le puede interesar: El otro Duque

13. ¿Cobrarán impuesto a los servicios públicos?

Sí, se plantea que los colombianos de los estratos IV, V y VI paguen un IVA del 19% en materia de servicios públicos. Los subsidios se mantendrían para los colombianos de bajos recursos económico

14. ¿Qué otros nuevos impuestos plantea el proyecto del Gobierno?

Se propone adelantar el impuesto nacional al consumo de plaguicidas. Así mismo se da vía libre al establecimiento del gravamen nacional sobre productos plásticos de un solo uso y utilizados para envasar, embalar y empacar bienes.

15. ¿Cómo van a resultar afectados los propietarios de las motos con la reforma?

En el impuesto al carbono, se va a cobrar un impuesto que no está estipulado a los vehículos, motos y carros que generen contaminación. Pero adicionalmente, las motos deberán pagar los nuevos peajes que los municipios decidan instalar en sus vías regionales.

16.- ¿Qué tanto puede modificar el Congreso de la República el articulado del proyecto?

Tanto como lo aprueben los representantes a la Cámara y los senadores en el Congreso, y en trámite por las comisiones económicas y en las plenarias.

17.- ¿Qué es el impuesto al carbono?

El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión.

18.- ¿Qué nueva entidad se va a crear con la reforma tributaria?

Se trata del Fondo de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible (Fonclima), como un patrimonio autónomo que será constituido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil, con Fiduciaria La Previsora S.A. o quien haga sus veces. El objeto del Fonclima será articular, focalizar y financiar la ejecución de planes, programas y proyectos, de índole nacional o territorial, orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Facultades al Presidente

El artículo 34 del proyecto de reforma contempla otorgar facultades especiales al Presidente de la República. Será por seis meses, para que pueda expedir normas con fuerza de ley para: 1. Suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.

También durante este periodo, el Presidente puede disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional. Puede, además, realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de las facultades otorgadas por la ley.