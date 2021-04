Hunden proyecto de ley que permitía los divorcios unilaterales

La plenaria de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley con el cual se pretendía modificar las causales de divorcio en Colombia.

La autora de la iniciativa, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, pretendía que existiera la posibilidad de que en el país la separación se pudiera hacer de forma libre y unilateral.

El propósito de esta propuesta era que el divorcio pudiera llevarse a cabo con la voluntad de una sola de las partes, argumentando que las libertades individuales de todo ser humano deben ser respetadas.

“Lamentamos profundamente que en la Cámara de Representantes no se haya dado una discusión a fondo de mi proyecto de ley que buscaba el divorcio libre en Colombia, que buscaba que en cualquier momento, uno de los cónyuges, de manera unilateral pudiese divorciarse”, señaló la congresista.

“Hay que dar las discusiones en el Congreso de la República y más cuando en términos de libertades individuales se trata”, añadió.

La representante Miranda anunció que volverá a radicar la iniciativa. “Nosotros presentaremos este proyecto nuevamente el próximo 20 de julio y esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía y de las bancadas de Congreso”, afirmó.

Por su parte, los sectores conservadores se opusieron, considerando que el matrimonio, fundante de la familia, es la institución base de la sociedad y este es de carácter permanente, a excepción de circunstancias dispuestas por la reglamentación civil como casos de violencia, relación extramatrimonial, alguna enfermedad, entre otros.

“No se trata de anular un contrato cuando no me sirve. La institución matrimonial tiene ánimo de permanencia y no se puede tratar a la ligera, porque media derechos fundamentales, no solo de los cónyuges, sino de los hijos cuando son menores de edad, que tienen derechos prevalentes”, dijo el representante Carlos Acosta.

Por su lado, Gabriel Vallejo (Centro Democrático) expuso ciertas preocupaciones que lo llevaron a situarse en contra del proyecto. “Este cambia por completo la figura y la institución del matrimonio, porque deja un elemento absolutamente subjetivo y es que acaba con la figura del cónyuge culpable del divorcio, aquel que no cumplió con el deber de la no violencia, con el deber de la fidelidad. Ese cónyuge culpable, responsable de los alimentos y generador del daño, puede solicitar el divorcio y, si el afectado no demuestra el desequilibrio económico, este sale del matrimonio sin ninguna obligación, no hay una forma de reparación del daño”, ilustró.

En otras palabras, para él, la iniciativa “permitiría una alcahuetería para aquellos cónyuges que, de manera indiscriminada, incumplen, para salir impunemente del deber del matrimonio”.

La representante Ángela Sánchez, del Centro Democrático, también planteó el mismo escenario de que un marido que ejerce violencia sobre su pareja pide el divorcio. “¿Cómo quedarían los hijos? ¿Cómo dictamina el juez si hubo violencia o no? ¿Quién queda con la custodia? ¿Quién compensa a la mujer?”, fueron algunos planteamientos que dejó.