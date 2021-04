Estudio sugiere a empresas evitar altos créditos por crisis

Mantener un flujo de caja y contar con reservas económicas para momentos de crisis, actuar bajo un contexto de baja demanda y evitar créditos o préstamos por parte de entidades bancarias, son algunas de las acciones que las empresas deben tener en cuenta para enfrentar riesgos biológicos como los impactos negativos durante y después de una pandemia.

Así lo explica Jhonnedisson Montenegro Enríquez, magíster en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien en su investigación identifica las principales variables de gestión del riesgo empresarial para reactivar la actividad económica de las empresas en un contexto de pandemia y pospandemia del virus SARS-CoV-2.

Seguir estas recomendaciones será relativamente sencillo tanto para las pequeñas y medianas empresas (Pyme), como para las grandes compañías, siempre y cuando estas tengan conciencia social para incluir al riesgo biológico dentro de las matrices de riesgo de su organización.

“Este riesgo antes no era catalogado en las empresas, que se quedaban solo en los riesgos reputacionales, jurídicos, económicos e incluso políticos, pero ninguno en función del riesgo de una pandemia, como la que vivimos, la cual no solo afecta la operatividad de una organización sino también sus finanzas e incluso su reputación por el cumplimiento o no de los protocolos establecidos”, subraya.

En su estudio, el magíster analiza la incidencia de otras pandemias en el sector empresarial y la economía en los últimos 100 años, y describe el impacto de la covid-19 en la industria bogotana, para lo cual hizo una revisión sistemática de la información, basado especialmente en datos de revistas indexadas a través de fuentes del sector económico; además tuvo en consideración conceptos y temáticas de diferentes entidades internacionales y organizaciones que han tratado la temática en tiempos de pandemia, como Fenalco y la ANDI.

Así mismo, la investigación tiene en cuenta los estudios de las clasificaciones del riesgo del Foro Económico Mundial y las investigaciones sobre procedimientos en la gestión del riesgo empresarial por parte de la Organización Internacional de Estandarización (ISO).