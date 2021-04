Concejales cuestionan varios aspectos de las cuarentenas en Bogotá

Ante la continuación de la medida de cuatro días abiertos por tres días de cierre total (a la que se suma el pico y cédula) este miércoles, al frente de la sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, un grupo de personas dedicadas a la organización de eventos se encadenaron y protestaron por las nuevas normas que, de acuerdo con ellos, “son arbitrarias" pues además aseguran "no aguantamos más y hemos tenido suicidios al interior del gremio”.

Si bien es cierto que el martes el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, le respondió directamente a EL NUEVO SIGLO que los días se alternaron para que no siempre fueran los mismos sectores los más afectados, Asobares demandó que se haga una alternancia en los días de cuarentena obligatoria para que “no siempre sean los fines de semana y se roten también con los días hábiles en jornada diurna”.

“Asobares Colombia reitera su rechazo a las restricciones anunciadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. La economía nocturna no soporta de nuevo medidas que permiten normalidad en los días y jornadas en donde se generan los contagios, mientras se repite la afectación a los fines de semana y las noches siendo los sectores que se desarrollan en estas jornadas y horarios los llamados reiteradamente a poner la cuota de sacrificio económico, social y empresarial”, indicó Asobares a través de una comunicación radicada este miércoles en horas de la mañana.

Información técnica

Ahora bien, ¿Qué opinan en el Concejo de Bogotá? EL NUEVO SIGLO habló con voceros y cabezas de lista de distintos partidos políticos y dos conclusiones son claras: la primera, que la Administración Distrital debe hacer público el documento técnico y científico a partir del cuál se tomaron estas últimas medidas; y la segunda, que ante las nuevas cuarentenas, que algunos piensan se deberían replantear, hay que robustecer las ayudas para los sectores más afectados.

Por ejemplo, el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la efectividad de las cuarentenas totales que, de acuerdo con él, cada vez tienen un efecto epidemiológico más leve.

“Yo creo que buena parte de la ciudad siente que las cuarentenas cada vez tienen un efecto menos positivo en términos epidemiológicos y son más costosas en términos sociales. En una ciudad con el 41% de informalidad, un desempleo del 19.5% y en donde la Administración está reduciendo las ayudas, es muy difícil que la gente cumpla. Con lo deteriorado que está el tejido productivo de la ciudad, no estoy seguro de la efectividad que tendrá la medida pero sí estoy seguro de su alto costo social”, comenzó por referir a este Medio el concejal del Centro Democrático Andrés Forero, quien agregó que las aglomeraciones del lunes son un claro ejemplo de cómo estas medidas no están en sintonía con la realidad social.

“El Distrito debe revaluar muy bien estas medidas. En las circunstancias que estamos, por los efectos acumulativos del año pasado, sin duda muchas empresas van a terminar cerrando y se van a aumentar el desempleo y la informalidad. Me gustaría ver los estudios en los que se han basado y creo que lo que está haciendo el Distrito en ayuda a las empresas no va en harmonía con las nuevas cuarentenas que están planteando”, agregó el concejal Forero.

Por su parte, de acuerdo con el vocero del Partido Conservador, Nelson Cubides, este modelo de 4x3 deja muchas dudas y la principal es que Bogotá sigue en un modo de ensayo-error.

“Hay otros estudios que están mostrando cuarentenas cada dos semanas y esos son ensayos que no hemos hecho en Bogotá y que parece que funcionan mucho mejor”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal, quien añadió que es altamente preocupante el impacto que tendrán las cuarentenas en el sector comercial de la ciudad.

“Este año va a ser incluso peor al año anterior. En 2020 había reservas, los comerciantes aún tenían la oportunidad de mantener empleos y algo de caja, pero este año va a ser más agudo y deberían existir ya licitaciones abiertas para reactivar el empleo pero eso no ha pasado. La Administración se sigue tardando y hay grandes obras que le darían liquidez a la economía y tampoco”, le indicó a este medio el concejal Cubides.

Ayudas

Por su parte el concejal de Cambio Radical, Yefer Vega, indicó que la Alcaldía no ha planteado alivios que realmente generen oxigenación en la reactivación de estos sectores de la economía.

“Le hemos pedido a la Alcaldía salvamentos precisamente para esas pequeñas y medianas empresas que se están reventando, porque estas nuevas medidas no les están dando la oportunidad de subsistir a gastrobares, hoteles, restaurantes y discotecas”, le dijo a este Diario el concejal Vega, quien se refirió a la apremiante necesidad de conocer el sustento técnico de estas decisiones.

“Partimos de que todas estas medidas se han tomado con una base científica y hemos solicitado a la alcaldesa Claudia López que nos entregue la base científica de la toma de decisiones”, finalizó el concejal Vega.

Sobre este particular de conocer de dónde, de qué estudio se están tomando las decisiones, coincidió la concejal de Colombia Humana, Heidy Sánchez, quien por ejemplo recordó que el año pasado la Alcaldesa socializó el estudio de la Universidad de los Andes relativa a los cupos, pero que en esta ocasión el sustento teórico de las últimas decisiones es desconocido.

“Frente al 4x3 a nosotros no nos han mostrado cuál es el estudio epidemiológico que en efecto permita determinar que no salir los fines de semana concretamente reduzca la velocidad del contagio, y que en últimas es la única justificación para estas últimas cuarentenas en Bogotá. La idea inicial de las cuarentenas se hacían con el objeto de disminuir la velocidad del contagio y fortalecer el sistema de salud. En esta ocasión han cambiado los días y no conocemos el sustento de la Administración Distrital”, comenzó por decirle a este Medio la vocera de Colombia Humana, quien coincidió en que estas medidas están afectando, sobre todo, al sector de servicios, bares, restaurantes y turismo.

Adicionalmente, la concejal Sánchez también llamó la atención sobre un hecho: la gente de estos sectores no está solicitando ayudas; está pidiendo trabajar de manera continua.

“Toman nuevamente esta decisión y hay que decirlo, es una decisión inconsulta que no tiene en cuenta ni a los comercios ni a los vendedores informales de Bogotá, y en una ciudad que no tiene renta básica así la Alcaldesa insista en que sí lo hay. La gente estaba viendo una luz al final del túnel, y con estas cuarentenas nuevamente quedan en vilo. ¿Cuál será el proyecto de reactivación económica para el sector de bares por ejemplo?”, finalizó la concejal de la Colombia Humana.