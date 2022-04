JEP citó a ‘Otoniel’ a declarar antes de su extradición

Para los días martes y miércoles de la próxima semana fue citado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, a pesar de que el presidente Duque el viernes anterior firmó su extradición a Estados Unidos, en donde es pedido por narcotráfico.

"En caso de que el testigo sea extraditado antes de la fecha reprogramada en esta decisión, el despacho contemplará una nueva fecha con el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través de la cooperación internacional", indicó la JEP.

Alias ‘Otoniel’, poco después de ser capturado, buscó acogerse a la JEP ofreciendo verdad sobre su participación en el conflicto armado, en lo que muchos consideraron que independientemente de que tuviera la real intención o no de contar lo que sabía en casos de violencia contra población civil y presunta connivencia de algunos militares con paramilitares, en el fondo era una estrategia para frenar su extradición.

Sin embargo, la JEP después de que este capo del narcotráfico compareciera en una oportunidad y comenzara a declarar, decidió no admitirlo, pues la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que Úsuga David no logró aportar pruebas suficientes que lo acrediten como un tercero colaborador civil y, por lo tanto, la JEP no tiene competencia sobre los hechos por los cuales ha sido procesado en la justicia ordinaria.

La Sala de Definición informó de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia, a la Sección de Revisión, a la Sección de Ausencia de Reconocimiento y a la Sala de Reconocimiento de la JEP donde Úsuga David había sido citado en calidad de testigo dentro del caso 04, que investiga la situación territorial del Urabá, y en el caso 03, conocido como el de falsos positivos.

Sin embargo, la JEP en esta decisión le pidió a la Corte Suprema de Justicia que en caso de que diera visto bueno a la extradición de alias ‘Otoniel’, esta fuera bajo la modalidad de condicionada. Esto es, que se hiciera efectiva una vez que el excapo del narcotráfico satisficiera el derecho de las víctimas a la verdad.

El presidente Duque dijo que a pesar de que "este delincuente se va extraditado”, seguirá “cooperando con la justicia colombiana, y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido en nuestro país”.