Duque entregó balance sobre Acuerdos de Paz en ONU

El presidente Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad expuso los avances de la implementación del Acuerdo de Paz en su gobierno, donde resaltó que "la paz de Colombia no es un asunto político".

El primer mandatario inició su intervención mostrando la realidad de la violencia en Colombia que azotó tanto a ciudadanos como instituciones por muchos años y que gracias a los Acuerdos de Paz, con las guerrillas de las Farc, hoy esa violencia ha disminuido y el Gobierno ha podido recuperar presencia en esos lugares.

"En los últimos 40 años Colombia ha tenido varios procesos de paz con varios grupos armados, unos más exitosos que otros, algunos con mejores resultados que otros" dijo el presidente Duque, quien resaltó que siembre ha existido la voluntad del Gobierno por la paz.

Posteriormente, Duque abordó el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno y las Farc recalcando que aunque fue un importante avance "después de esa firma también seguían existiendo amenazas latentes de grupos armados como el Eln, los Pelusos, los Caparros, disidentes de las Farc y el Clan del Golfo".

En este sentido el primer mandatario aseguró que después de esta firma, el mayor reto era la implementación y comentó que "desde el primer día de nuestro gobierno pusimos en marcha una visión, una política publica que llamamos "la Paz con Legalidad" la cual garantizara "paz sin impunidad, que buscara en virtud a lo dicho por la Corte Constitucional de Colombia, hacer una adaptación para una implementación certera, eficaz, verificable y abierta al escrutinio de nuestra sociedad".

El presidente agradeció a las Naciones Unidas por el apoyo a Colombia en este proceso de observación y acompañamiento en la implementación de cada uno de los aspectos de este acuerdo.

Entre los hitos de este proceso, el jefe de estado destacó que para las 12.228 personas que se reincorporaron se les ha garantizado la inserción a la vida social se les ha garantizado acceso a la educación, vivienda, vida laboral, sistema pensional, entre otros.

En cuanto a la reparación de víctimas, Duque resaltó que en su gobierno pasaron de 3 a más de 50 procesos de reparación colectiva y beneficiando en 4 años a más de 400 personas. " ha sido en este gobierno que apoyamos la reglamentación para que 16 víctimas se puedan sentar en el congreso y tengan voz y voto".

Por su parte, Ruiz Massieu, el jefe de la Misión de la ONU aseguró que la violencia continúa siendo una de las principales dificultades de los firmantes de la paz y aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno nacional, sugirió que se debe hacer más. Del mismo modo pidió una investigación sobre el operativo militar en el Putumayo, el cual dejo 11 muertos, entre ellos civiles.

La violencia está teniendo un impacto particularmente alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas en forma de asesinatos, desplazamientos y el creciente reclutamiento de menores. pic.twitter.com/i0fKAYslXP — Carlos Ruiz Massieu (@CGRuizMassieu) April 12, 2022

En el otro aspecto resaltado por el presidente Duque fue la sustitución de cultivos ilícitos, "podemos decir que el 50% de todas las áreas erradicadas bajo ese modelo han ocurrido en el Gobierno nuestro, sabiendo que para enfrentar las amenazas del narcotráfico debemos considerar todas las herramientas disponibles", en este mismo sentido agregó que Colombia tiene el 50% del territorio desminado.

El presidente señaló que los retos que le quedan al país son: la seguridad y narcotráfico, con este último precisó que " el narcotráfico es el mayor enemigo de la construcción de la paz en Colombia, y se han hecho esfuerzos por erradicación, sustitución; se han hecho esfuerzos históricos de incautaciones, llegando a los máximos el año pasado: 670 toneladas incautadas por Colombia, pero vemos cómo el consumo en el mundo ha seguido creciendo. Y si no hay un sentido de corresponsabilidad, donde los países que más inciden en el consumo asumen políticas públicas más directas y más claras, seguirá siendo un dolor grande para la sociedad colombiana. Por eso, es pertinente decirlo en este recinto".

"En Colombia, señores Embajadores, no hay enemigos de la paz dentro de la institucionalidad y en la democracia. Todos la queremos, todos trabajamos por ella, y los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia han querido afectar a nuestra nación" dijo Duque, quien agregó que "hoy, Colombia quiere seguir transitando hacia la consolidación de una Paz con Legalidad. Pero eso también requiere que los macro casos del reclutamiento de menores, de los vejámenes contra las mujeres, de los ataques contra la Fuerza Pública y de las afectaciones derivadas del narcotráfico sean esclarecidos en el marco de la justicia transicional".

Finalmente el mandatario precisó que "La paz de Colombia no es un asunto político ni electoral, no es un asunto ideológico, no tiene dueños individuales; es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones".