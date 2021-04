Ingreso Solidario se convertiría en una política de Estado

Que el Ingreso Solidario sea una política de Estado, es lo que desea el presidente Iván Duque, y es la determinación que debe tomar el Congreso, dijo a EL NUEVO SIGLO Susana Correa, directora general de Prosperidad Social.

En la propuesta que se tiene para este año, de ser respaldada por el Legislativo, se aspiran invertir $8 billones en las familias más necesitadas del país, como una medida para paliar el impacto de la pandemia de la covid-19.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la meta que se tiene con el Ingreso Solidario y que pasará con su ejecución?

SUSANA CORREA: El futuro del programa corresponde a una decisión del Congreso de la República que será, a su vez, producto del consenso entre diversos actores. El presidente Iván Duque ha manifestado su intención de hacer del programa Ingreso Solidario una política de Estado, de ayuda integral para los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Como parte de esa política se plantea hacerlo un programa permanente. También se propone expandir el número de beneficiarios para cubrir a aquellos en condición de pobreza extrema y pobreza monetaria según el Sisbén IV y ajustar los montos que se les transfiere mensualmente.

Según los cálculos iniciales del Ministerio de Hacienda al proyecto de Solidaridad Sostenible, junto a los demás programas de transferencias monetarias existentes, Ingreso Solidario lograría reducir la incidencia de la pobreza extrema en 7,9 puntos porcentuales, la pobreza monetaria en 4,2 puntos porcentuales y la desigualdad en 3,2 puntos en el coeficiente Gini. Sería un importante paso en el camino hacia la justicia social en nuestro país.

Gestión

ENS: ¿Cómo se ha comportado esta ayuda entre la población vulnerable?

SC: La focalización del programa fue el primer reto. El Gobierno Nacional logró identificar muy rápidamente a las familias en mayor estado de vulnerabilidad que no eran participantes de otros programas sociales. Esto fue posible gracias a la información actualizada de la base del Sisbén y a la capacidad del Estado de realizar cruces de manera ágil entre sus bases de datos.

El segundo reto fue lograr la ubicación de los beneficiarios del programa. Cuando Prosperidad Social asumió su administración, en julio pasado, desplegó un esfuerzo con sus 35 regionales y con los entes territoriales para ubicar en todo el país a los beneficiarios que no cobraban los giros. Quería cobijar lo antes posible a 3 millones de hogares con esta transferencia.

ENS: ¿Qué destaca de este programa?

SC: Ingreso Solidario se convirtió en el programa de transferencias monetarias más grande en la historia del país. Los 3 millones de hogares participantes representan más de una tercera parte del total de beneficiarios de programas de transferencias del Estado. Hubo una reciente inclusión de 532 hogares de la isla de Providencia afectados por el huracán Iota: hacían parte de la base de damnificados certificada por la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Gracias a la complementariedad con la información disponible en el Sisbén, pudieron acceder a Ingreso Solidario.

El reparto

ENS: ¿Cómo se han entregado los recursos en el territorio nacional?

SC: El pasado 25 de marzo iniciamos el ciclo de pago número 12 para los beneficiarios bancarizados. Durante la siguiente semana de este mes iniciaremos el pago número 13 para la población bancarizada y el pago acumulado 12 y 13 para la población no bancarizada, que recibe sus pagos a través de Supergiros y su red de aliados en todo el país. A la fecha se han invertido $5,6 billones y hemos superado la meta de atender a 3 millones de hogares: Ingreso Solidario cuenta con 3.084.987 familias beneficiarias. A raíz del paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tenemos 532 hogares adicionales de Providencia que, al cumplir con todos los requisitos de ingreso, fueron incluidos en el programa.

Cada hogar beneficiario recibe $160.000 por giro, lo que significa que, a lo largo de este primer año, cada uno de nuestros beneficiarios ha recibido hasta $1.920.000 en total. Además, Ingreso Solidario tiene otro gran mérito: el cubrimiento del 100% de los municipios del país, gracias a una combinación de pagos a través del sistema bancario y de compañías de giros.

ENS: ¿Cómo se proyecta el Ingreso Solidario este año?

SC: Ingreso Solidario fue estructurado para operar inicialmente por 3 meses. Fue extendido a 15 giros, hasta junio de 2021. De acuerdo con lo anunciado por el presidente Iván Duque, el programa se encuentra priorizado en la propuesta de Transformación Social Sostenible del Gobierno Nacional: se busca que Ingreso Solidario se convierta en programa permanente, aumentando cobertura y monto de la transferencia.

ENS: ¿De dónde sale el dinero de Ingreso Solidario?

SC: Los recursos que financian el programa provienen en un 100% del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome). Desde que inició el programa en abril de 2020, el Gobierno Nacional ha invertido $5,6 billones. Para las 15 entregas, que se cumplirán al llegar junio de 2021, la inversión proyectada es de $7,2 billones.

Recuadro

Más recursos para subsidios

Con el proyecto de reforma tributaria denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, que se presentará al Congreso, el Gobierno pretende recaudar $26,1 billones, de los que $8 billones irán directamente a financiar el Programa de Ingreso Solidario (PIS).

Estos recursos corresponden al 0,7% del PIB. Además, se contemplan $300 mil millones más para el programa de primer empleo, los subsidios a las matrículas, y adicionalmente se establecen recursos para el fondo IVA. En otro rubro que explicó el ministro Alberto Carrasquilla a los grupos políticos se establece $1,5 billones para la devolución y compensación del IVA.

Señala él que para poder financiar los $26,1 billones que pretende con la reforma tributaria, $10,5 billones se lograrían a través del IVA, $17,6 billones a través de los gravámenes a las personas naturales, $3 billones en los impuestos a personas jurídicas y se entregarían $5,1 billones a través del Sistema General de Participaciones.

Ya incluso el Gobierno ha advertido de la necesidad de extender el PIS con la reforma. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad”.

Noticia relacionada: Ingreso solidario beneficio a 3 millones de hogares en la pandemia

De otro lado, los programas de transferencias monetarias que existían antes de la pandemia (Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor) se mantendrían tal y como hoy existen (monto y beneficiarios).

Sin embargo, se modificará la metodología, asignación y focalización de los subsidios a los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible distribuido por red física.

El valor de referencia para la transferencia del PIS estará definido por el grupo del Sisbén IV de la población en pobreza extrema (grupo A) o pobreza (grupo B). Con esta focalización se cubre al 38% de la población.

Se fijó un límite superior a las transferencias que reciben los hogares (hasta 80% del salario mínimo legal) y un límite inferior de $80.000 al conjunto de hogares.