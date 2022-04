Concejales analizan unificar ponencias de Región Metropolitana

Después de un largo trámite que consumió tres años en el Congreso de la República, el Concejo de Bogotá ya está listo para discutir el Proyecto de Acuerdo 163 de 2022, por medio del cual “se aprueba el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca”.

Considerando que la semana pasada fueron seleccionados los tres concejales ponentes, Julián Espinosa (Alianza Verde), Venus Albeiro Silva (Partido Liberal) y el coordinador ponente Fabián Puentes (MIRA), ¿qué sigue ahora?

De acuerdo con el concejal Espinosa, entregarán la ponencia la semana de Pascua, entre lunes y martes. “Posterior a eso se harán dos audiencias públicas, una de ellas en la Gobernación de Cundinamarca el 19 y 20 de abril, y la siguiente semana, entre el 24 y el 29 de este mes, se adelantará todo el debate en la comisión de Gobierno. En este debate se discutirán todos los pormenores”, indicó a EL NUEVO SIGLO el concejal de la Alianza Verde.

Por trámites, el debate se trasladará a la Plenaria del Concejo de Bogotá, en donde finalmente se votará, ya sea favorable o desfavorablemente. Por ahora, vale referirlo, lo que están evaluando los ponentes es si presentan o no una ponencia conjunta.

“Estamos en ese proceso de análisis. Tenemos la intención de hacer una ponencia conjunta con Venus Albeiro Silva y con Fabián Puentes, y estamos en esa discusión. De hecho, instalamos unas mesas en las que estamos participando con relación a la discusión de cuáles deben ser esos elementos que podríamos dar para sacar adelante una ponencia conjunta y esa es nuestra intención: que sea unificada. Es lo más probable pero estamos en eso”, añadió a este medio de comunicación el concejal Espinosa, quien concluyó: “Es lo más probable”.

Por el contrario, otro de los concejales ponente, el liberal Venus Albeiro Silva, le dijo a EL NUEVO SIGLO que por ahora están evaluando sobre todo la ley, y que no han entrado a mirar si se hará unificación de ponencias. “Este es uno de los proyectos más importantes de este cuatrienio por todo lo que implica. Estamos trabajando el tema y no hemos decidido nada sobre si hacer una ponencia unificada o presentar ponencias individuales”.

Aludiendo a la brevedad de este Proyecto, compuesto solo por dos artículos, el concejal Silva llamó la atención sobre la ley.

“Creemos que la ley quedó muy mal hecha, tiene muchos errores y realmente los problemas no están en el proyecto de Acuerdo sino en la ley misma. El proyecto en últimas solo pregunta si Bogotá ingresa o no, pero hay que revisar las facultades del Concejo Regional que van a crear, declaraciones tributarias y temas de valorizaciones, etc., pero por ahora no hay nada seguro”, advirtió el concejal Silva.

¿Hay ambiente?

Por último, a este respecto, y frente a las varias voces que hay en contra de este proyecto integracional en el Concejo de Bogotá, tales como las de Diego Cancino (Alianza Verde) y Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), para quienes la Región Metropolitana será para volteo de tierras, el concejal Espinosa indicó que “el ambiente no es fácil, porque hay personas que no gustan de este proyecto, pero siento yo que es sobre todo por desconocimiento del Proyecto de Acuerdo”.

"Pero este es un proyecto que traerá muchas ventajas para Bogotá, para su crecimiento comercial, para el establecimiento de un sistema de transporte más amplio y yo creo que hay que darle una socialización grande”, finalizó.

Lo que incluye

Como lo expuso la Secretaría de Gobierno, la Región Metropolitana establece herramientas para solucionar de manera conjunta asuntos comunes o de hechos metropolitanos que requieren esfuerzos de análisis, de planeación, administrativos y, sobre todo, financieros.

Así mismo, permite el uso más eficiente de los recursos públicos entre actores públicos y privados en aspectos territoriales, ambientales, económicos, de servicios públicos y de movilidad y transporte.

Además, tiene como finalidad garantizar la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo sostenible que beneficien a Bogotá y sus municipios vecinos; así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios que promuevan la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la ejecución de obras de interés regional.

Los nueve principios que regirán el funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca son: autonomía regional, sostenibilidad, convergencia socioeconómica, pluralidad, identidad regional, gradualidad, economía y buen gobierno, especialidad y participación.