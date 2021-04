"Cada peso que tenga la Secretaría este año deberá generar empleo": Durán

EL NUEVO SIGLO: 13 meses después de que llegara la pandemia, ¿qué tanto impacto tuvo el covid-19 en el desarrollo económico de la ciudad?

CAROLINA DURÁN: Ha tenido impactos positivos y negativos. Todos sabemos que el covid-19 trajo un desempleo muy grande que desafortunadamente tiene un rostro femenino y la feminización de la pobreza es una de las cosas más complejas que trajo esta pandemia.

Pero ha habido cosas positivas: como ciudad crecimos exponencialmente en digitalización. En un año adelantamos una década en penetración tanto de sistemas de financiación, como en transformación digital de la base de buena parte de las empresas

Si recuerdas el primer Día sin IVA hasta las grandes superficies se rajaron y en la segunda versión las cosas ya habían cambiando. Tanto las grandes empresas como el campesino que trabajaba en el abastecimiento de la ciudad de manera tradicional, todos migraron a plataformas digitales. Y también llegó lo que yo llamo un capitalismo solidario en donde grandes empresarios por ejemplo ayudaron a evitar las quiebras, a mantener los puestos de trabajo y a llevar comida a los habitantes de la calle.

ENS: En el último año, ¿qué tanto cambió, a grandes rasgos, el ecosistema de emprendimientos de la capital?

CD: Los emprendimientos por naturaleza son ligeros y flexibles, y no tienen una estructura corporativa o de empleados muy rígida. Al ser tan adaptativos, con la pandemia pudieron responder rápidamente al cambio. Los emprendimientos viven en un mundo de incertidumbre (puede que el modelo de negocios en un Excel les diga que van a generar utilidad al día siguiente pero no tienen la certeza) y eso hace que sean súper resilientes. Ellos no pararon la marcha y lideraron esta transformación.

De hecho la pandemia hizo que algunas empresas ya muy consolidadas y establecidas de años tuvieran que reevaluar sus procesos y volver a la casilla de inicio, como cuando uno está jugando Monopolio y vuelve al punto cero. Eso pasó y eso hizo que se nivelara la cancha de juego para los emprendedores. Ahora pueden competir a la par y eso no había pasado antes de la pandemia.

Reactivación

ENS: El aumento del desempleo en Bogotá es significativo. ¿Cómo se explica esto y cómo cree que la ciudad va a sortear esta situación?

CD: La magnitud del desempleo en Bogotá está en función de su tamaño de mercado y de la tipología productiva de la ciudad. Si bien nosotros tenemos presencia de más de 80 sectores productivos, hay un énfasis en ciertos sectores, que son los que más desempleo generaron. Nosotros tenemos que apostarle a esas áreas que en pandemia y pospandemia más empleos generan y que más crecieron.

ENS: ¿Cuáles son?

CD: Salud, telecomunicaciones, BPO que tienen que ver con educación virtual, economía circular, reciclaje y construcción, por mencionar algunos. Y te repito: debemos enfocarnos en la generación de empleos para las mujeres y por eso hay que centrar la atención en el sector de servicios (turismo, grandes espectáculos y gastronomía).

Te diría entonces que uno de nuestros grandes retos es ver cómo reconvertimos mucho de ese empleo femenino hacia sectores tradicionalmente masculinos. Ahí hay apuestas grandes como la de American Colombian Chamber of Comerce, en donde alrededor de 800 empresas como General Motors e IBM le están apostando a la contratación femenina en sectores productivos no tradicionales como la producción y manufactura de carros o el desarrollo de software.

ENS: 'Bogotá a cielo abierto' ha sido, me atrevería a decir, el programa de reactivación insignia de la Secretaría. Antes de hablar de eso, ¿qué otros programas menos visibles han sido claves en la reactivación?

CD: Nosotros pusimos en marcha el año pasado 23 programas que están categorizados por tipología de economía para atender las necesidades de la pandemia. Mucho de eso se repetirá este año a escala mayor y va a quedar como una oferta institucional permanente para esta y ojalá, otras administraciones.

ENS: ¿Me puede dar un ejemplo?

CD: Tenemos el programa Despega Bogotá, que llevó inclusión digital a las ferreterías y las tiendas de la esquina, y nos permitió visibilizar el flujo de ingresos de las alrededor de 30.000 mipymes que hicieron parte de este ejercicio para que pudieran ser sujeto de crédito. Para mí, lo más exitoso de este programa no solo fue el modelo de riesgo para que en una segunda fase puedan acceder a microcréditos, sino que podrá atacarse el flagelo del gota a gota.

Se estima (son datos basados en observación, no es un cálculo formal) que en el gota a gota se mueve diariamente en Bogotá alrededor de US$1millón, con unas tasas desorbitadas e imposibles de pagar. Y con este programa le ayudamos a esa población que ha tenido que acudir a este mecanismo.

ENS: Volviendo a 'Bogotá a cielo abierto', ¿cuánto le han invertido y qué tantos empleos ha generado?

CD: Llegamos a tener 10.000 NIT. La CCB y Fenalco han estimado que cada micro empresa ha generado 10.7 empleos (60% femenino, y en algunos sectores como el de parques temáticos el 72% de los mismos fue empleo juvenil) entonces estamos hablando de una reactivación de 200.000 empleos. El 98% volvió al punto de prepandemia.

Desarrollo económico el año pasado no tenía muchos recursos entonces Bogotá a cielo abierto se hizo con las uñas, gestión, logística y urbanismo táctico. Lo que hicimos fue muchas alianzas estratégicas en donde las empresas apoyaron. Por ejemplo Enel puso la iluminación, los permisos del uso del espacio público se habilitaron de manera gratuita, Cotelco capacitó de forma gratuita a los meseros y la transformación digital con los códigos QR fue sustentada por la ayuda de Bavaria.

Fue un gana-gana porque la logística que contratamos fueron los trabajadores que laboraban en la organización de los grandes espectáculos (filas, boletería) que se habían quedado sin puesto.

Nosotros solo pusimos la pintura, el organismo táctico, la logística y los banderines. La inversión en dinero de la Secretaría fue mínima, no superó los $1.000 millones para poner en marcha esta iniciativa.

Presupuesto

ENS: Del presupuesto general de esta Secretaría para el cuatrienio, ¿qué tanto se invirtió en reactivación durante el 2020 y cuánto está contemplado invertir para este 2021?

CD: El presupuesto total del sector (incluidos el IPES y el IDT) está llegando casi a los $900.000 millones. Eso es histórico. Esta Secretaría no existía. El año pasado tuvimos $40.000 millones de la armonización presupuestal, es decir del primer semestre del plan de desarrollo anterior, y el segundo semestre tuvimos aproximados $50.000 millones del nuevo plan. Fueron alrededor de $90.000 millones para el 2020. Este año tenemos $250.000 millones, 2,5 veces más.

La apuesta no es hacer solo ejecución y gestión del gasto, sino que sea altamente eficiente y que tenga impacto. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Todo lo que queremos lanzar o relanzar este año, que se hará en los próximos dos meses, algo así como la versión 2.0 de lo que hicimos en 2020, está en estudios previo, concurso y licitaciones pero tenemos muy claro hacia dónde irán los recursos: todo, cada peso que tenga la Secretaría este año, deberá generar empleo de manera directa o indirecta. Cada programa nuevo o que se vaya a replicar deberá medirse en cuánto empleo directo y movilización de personas implicará. Así estamos decidiendo en dónde ponemos la plata.

ENS: ¿Qué participación tendrá la Secretaría del cupo de endeudamiento que el Concejo le aprobó a la Alcaldía por $10,79 billones? ¿Cuánto de eso se invertirá este año y en qué?

CD: Nosotros tenemos el 2% del cupo de deuda que aprobó el Concejo. No es menor. Con eso yo puedo apalancar muchos recursos y lo vamos a orientar a dos cosas: primero, el distrito de innovación, del que se viene hablando hace 20 años. Y dos, al fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento.