Alcaldía reiteró su compromiso con la restitución de víctimas

Con la radicación del informe ‘Las Víctimas en el Centro de Bogotá, Epicentro de Paz y Reconciliación’ ante el Concejo de Bogotá, ayer arrancó oficialmente la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado.

El alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Vladimir Rodríguez Valencia, reiteró que esta población es el corazón y el centro del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y cuyo mandato asumió con compromiso la administración capitalina.

Por su parte la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, envió un mensaje en el que hizo énfasis en que debe trabajarse para que se sepa la verdad de hechos dolorosos registrados en el conflicto armado colombiano.

“Hechos no solo del pasado sino del presente. Seguiremos trabajando para que la paz tan anhelada sea una construcción real, una construcción territorial, que las condiciones realmente nos den a todos, pero muy en particular a las víctimas del conflicto armado, así como garantías de no repetición”, indicó ayer la mandataria de Bogotá.

Igualmente, la mandataria dijo que desde la Administración Distrital se tiene claramente establecido el compromiso de que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación para cumplirle a las víctimas en la restitución de sus derechos. La alcaldesa, quien se refirió no solo a la capital urbana sino también rural, hizo un énfasis sobre la región del Sumapaz.

“El Sumapaz ha estado especialmente afectado por el conflicto armado y recientemente afectado por nuevamente hechos dolorosos derivados por los incumplimientos a los Acuerdos de Paz, desafortunadamente”, puntualizó López.

Proyecto de Acuerdo

Punto aparte, ayer la concejal Marisol Gómez socializó un proyecto de acuerdo que ya se radicó y que tiene por objetivo generar una estrategia para que el Distrito acompañe y facilite la vinculación laboral tanto de víctimas de conflicto armado y excombatientes de las Farc y sus descendientes con el Museo de la Memoria de Colombia en la ciudad de Bogotá.

“Presenté en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que busca que víctimas, excombatientes y sus hijos sean capacitados por el Distrito, para que puedan ser guías en el Museo de la Memoria Histórica que se construye en esta ciudad. Espero que el Concejo apoye y debata este proyecto y la Alcaldía lo respalde. Nadie mejor que las víctimas para relatar la historia de guerra del país”, indicó ayer la concejal, quien siempre ha sido una defensora del Acuerdo de Paz de La Habana.

En este sentido, la estrategia contempla la vinculación de la población ya mencionada como guías, talleristas u otros oficios que puedan desempeñar en el Museo de la Memoria, con el fin de brindarles alternativas laborales y generación de ingresos.

Teniendo en cuenta que el Museo de Memoria de Colombia es una entidad del Gobierno Nacional, este proyecto de acuerdo busca facilitar que el Distrito pueda apoyar –a través de convenios con el Sena– la formación de estas personas, en el marco del proceso de reconciliación que surge del Acuerdo de Paz con las Farc.

“En el 2011 Colombia conmemoró, por primera vez, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. Hoy, 10 años más tarde, rendimos homenaje a los más de 9 millones de colombianos que han vivido los distintos ciclos de violencia en Colombia. Pero también les hacemos un reconocimiento por su tenacidad, por sus ganas de salir adelante y por su apuesta, de la mayoría, a la paz y la reconciliación. Siguen siendo la verdad, la justicia y la reparación, derechos incuestionables de las víctimas todavía pendientes”, indicó ayer la concejal de Bogotá para la gente, Marisol Gómez.

Cifras

Según cifras recogidas por la Alta Consejería de Paz, a través del Observatorio Distrital de Víctimas, en Bogotá residen 370.252 víctimas del conflicto armado. Un número que evidencia un aumento comparado con corte a septiembre del 2020, el cual registró 360.018. Esto significa un incremento de víctimas de 2,84% residentes en Bogotá. “Por todas y todos ellos, y por quienes aún se resisten a pasar la página de la violencia, dispusimos en el Plan Distrital de Desarrollo el compromiso irrevocable de ser ejemplo en la implementación de lo pactado”, agregó el consejero.

La conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, que se reivindica cada 9 de abril, quedó establecida como fecha insignia en la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras- la cual recuerda el asesinato del político liberal Jorge Eliécer Gaitán.