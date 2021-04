Alcaldesa pide que este viernes no se hagan protestas

Este jueves la alcaldesa Claudia López volvió a hacer un llamado a la ciudadanía para que por favor no marche este viernes. Si bien el sábado, domingo y lunes se prohibió de manera explicita el ejercicio a la marcha, este viernes no hay prohibición para la misma, razón por la cual la mandataria hizo un llamado a la conciencia.

“Yo le ruego a los ciudadanos a entender que estamos cuidándonos todos de esta pandemia. El sábado estaremos en cuarentena general y no está permitida ninguna forma de aglomeración y cualquiera que la haga los días sábado, domingo y lunes será sujeto de sanciones, multas y comparendos. Mañana no hay restricciones. Yo entiendo que es el Día Nacional de la Memoria de las Víctimas fecha que compartimos, acompañamos y apoyamos, pero les rogamos comprensión para que no haya aglomeraciones”, indicó ayer desde la localidad de los Mártires la mandataria.

Esta fue una aclaración que se tuvo que hacer pues, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas, 13 organizaciones sociales, representantes de colectivos feministas, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto, convocaron a 16 manifestaciones, entre plantones y movilizaciones, distribuidos en gran parte de la ciudad para este viernes y el sábado.

Le puede interesar: Reportan robo y balacera en el barrio La Castellana en Bogotá

El pasado jueves, en el marco de la Mesa Nacional de garantías de la protesta, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, sostuvo una reunión con las organizaciones promotoras de las movilizaciones para buscar alternativas que permitan cuidar la salud y la vida de los bogotanos y, al mismo tiempo, garantizar la democracia, pero lo que suceda hoy será decisión propia de los colectivos.

Honrando el derecho a la protesta la Secretaría de Gobierno ofreció su apoyo en la difusión de los actos simbólicos que permitan conmemorar esta fecha sin poner en riesgo a los bogotanos.

De esta manera, puso a su disposición Canal Capital, las redes sociales institucionales, la Plaza de Bolívar y diferentes espacios de la ciudad, como andenes, puentes y plazoletas para que se instalen pasacalles y que a través de ellos puedan comunicar su mensaje sin necesidad de encuentros presenciales y sin generar aglomeraciones.

“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales con plena empatía por sus causas a que se abstengan de movilizaciones presenciales” aseguró Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Al mismo tiempo, recordó que la ciudad estará en cuarentena general desde el próximo sábado 10 de abril a las 00:00 horas, hasta el martes 13 de abril a las 4:00 a.m.