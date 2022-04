Las propuestas económicas de Gutiérrez, Petro y Fajardo

Las propuestas económicas de los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo se han planteado como objetivo brindar desarrollo y mejor calidad de vida para los colombianos. Sin embargo, hay unas que tienen mayor posibilidad de ser realidad y otras que son complicadas como todo lo concerniente a las pensiones, un tema sensible para el país.

Propuestas de Federico Gutiérrez

1.- Crecimiento. Gutiérrez propone tener un crecimiento promedio de 5% del PIB. Adicionalmente, el candidato espera reducir la pobreza monetaria total de 42,50% a 33%, bajando, a su vez, la desigualdad nacional a 0,49 puntos, según el índice de Gini.

2.- Minas y energía. El candidato manifestó que “sin esta actividad, no es viable la transición energética”. Entre sus propuestas detalladas en el primer aspecto están “el apoyo a los mineros informales, para trazar su producción; el fortalecimiento de las acciones en contra de la minería ilegal y el aumento de la inversión en exploración de minerales como el oro, el carbón y el níquel”.

3.- Pensiones y salud. Gutiérrez propone que su reforma pensional aumente los subsidios del programa “Colombia Mayor”, para que unos tres millones de adultos mayores puedan tener una renta de más de $330 mil mensuales. Otro cambio tendría que ver con el tiempo de cotización, pues en su plan se propone reducir de 25 a 22 años este tiempo para las personas con pensiones de un salario mínimo.

4.- El agro. En temas del agro, el candidato propone conectar el campo triplicando la inversión de infraestructura en vías terciarias. Además, para reducir los costos de los insumos, se potenciaría la industria de fertilizantes y otras materias primas en el país.

5.- Empleo. Dice Gutiérrez: “Nuestra prioridad será el empleo. Generando 1,2 millones de puestos de trabajo lograremos mantener durante nuestro gobierno una tasa de desempleo inferior al 9 por ciento. Las empresas tendrán más facilidades e incentivos para la formalización, con un énfasis especial en la contratación de mujeres y jóvenes”.

6.- Banco de la República. “Respaldaremos nuestras instituciones económicas, comenzando por el Banco de la República, cuya independencia entendemos como un activo de todos los colombianos. Reconoceremos el papel técnico e independiente del Comité Consultivo de Regla Fiscal”.

7.- Austeridad. “Colombia debe hacer un esfuerzo grande por aumentar la productividad, atraer la inversión y desencadenar el potencial emprendedor que tiene su gente como un generador de prosperidad. Para lograr este crecimiento sostenible haremos una serie de reformas para fortalecer la institucionalidad”.

8.- Comercio. “Colombia va a pensar en grande porque le apostaremos a una mayor internacionalización de la economía”. Para ello, propone eliminar “las barreras existentes al libre comercio internacional” y aumentar “nuestra participación comercial de lo que tenemos hoy, que es 35% del PIB, a un 50%”.

9.- Crédito. “Combatiremos al ‘gota a gota’, flexibilizando las tasas de usura y fomentando la competencia dentro del sector. Le apostaremos a mejorar los servicios de información crediticia para mejorar el acceso al crédito y a mejores tasas”.

Propuestas de Gustavo Petro

1.- Declarar la emergencia económica para combatir el hambre que dejó la pandemia, que le permitiría al gobierno comprar directamente las cosechas a los pequeños y medianos agricultores, así como subsidiar los insumos agrícolas.

2.- Reforma pensional. Establece que el país avanzará hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, que se basará en varios pilares. El solidario básico: bono pensional no contributivo garantizado por valor de medio salario mínimo (US$250) para los adultos mayores que no tienen derecho a una pensión actualmente. El contributivo: los aportes de todos los trabajadores sobre la base de los primeros 4 salarios mínimos (SMLV) se dirigirán obligatoriamente a Colpensiones (el sistema público), lo cual asegurará una pensión básica. Según el documento, el sistema propuesto permitiría proteger el derecho a la pensión, lograr equilibrio presupuestal y liberar al menos $13 billones del presupuesto del Gobierno que actualmente son girados a Colpensiones.

3.- Transición energética. Una de las banderas de campaña de Gustavo Petro tiene que ver con que no se otorgarían nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. Menciona que Ecopetrol permanecerá como patrimonio de los colombianos.

4.- Banco de la República. El plan de gobierno afirma que se mantendrá un diálogo permanente con el banco central, respetando su real independencia, lo que será clave para una política monetaria inclusiva. Petro ha mencionado que propondría una reforma para que su Junta Directiva cuente con miembros de la sociedad, especialmente de “organizaciones productivas”.

5.- Aranceles y TLC. El plan de gobierno de Petro establece que se renegociarán los TLC para mejorar la posición de Colombia en las cadenas globales de valor y en el comercio mundial.

6.- Subsidios. Habrá, según Petro, subsidios directos mensuales de $500 mil a seis millones de mujeres cabeza de familia y adultos mayores sin pensión. El costo anual ascendería a $36 billones (2,7% del PIB).

7.- Empleo. El plan promueve el derecho a un salario mínimo vital. Además, se implementará un programa para proporcionar empleo con un salario básico para aquellos que no puedan encontrar un trabajo.

8.- Reforma para democratizar la tierra. Se emprenderá una reforma agraria para garantizar el derecho a la tierra de las familias rurales, la formalización de la propiedad y evitar la expansión indiscriminada de la frontera agrícola.

9.- Reforma fiscal. El plan de gobierno de Petro busca aumentar el espacio fiscal en 5,5% del PIB, principalmente a través de un mayor recaudo de impuestos, a partir de un sistema tributario más progresivo, la eliminación de beneficios tributarios, la lucha contra la evasión y la elusión, así como la propuesta de reforma pensional.

Propuestas de Sergio Fajardo

1.- Cambiar el modelo productivo. "Vamos a reindustrializar a Colombia con un alto componente tecnológico y vamos a impulsar los servicios. La idea es dejar que los ‘commodities’ sean lo único que exportemos, para pasar a un modelo de agricultura, nuevas industrias y servicios. Vamos a ampliar la base exportadora del país", dijo Fajardo.

2.- Reforma tributaria. Fajardo mencionó que en su gobierno va a necesitar una reforma tributaria de $33 billones, sin recurrir al IVA, dinero que vendría de un nuevo catastro multipropósito en el que se identificaría a los dueños de la tierra y el valor de esta para ajustar los impuestos, así como el trabajo conjunto con la DIAN. Aclaró que espera subir los impuestos a los más privilegiados y bajárselos a las empresas hasta en 30%.

3.- Deuda externa. Fajardo explicó que el petróleo contribuirá a reducirla, además del foco en la ciencia y la tecnología.

4.- Petróleo. Aseguró que no realizará fracking durante su mandato, pero sí continuará con la exploración y explotación, con rigor ambiental y desarrollo sostenible. "Tampoco voy a vender 10% de Ecopetrol que ya se aprobó para sacar a bolsa", especificó.

5.- Empleo. “Mi idea es crear 1,5 millones de empleos nuevos y formales. Quiero crear un programa para los jóvenes ‘nini’ para que 1,5 millones accedan a un programa de proyecto de vida, con propuestas educativas y para actividades productivas", puntualizó.

6.- Pensiones. Fajardo dijo que no va a tocar la edad de pensión, señalando que ese no es el problema. "El problema es empleo, porque sin empleo no hay pensiones. Y es que 60% de la economía es informal. Por eso es que tres de cada cuatro colombianos no se jubilan", dijo. La idea es que todos los trabajadores coticen en Colpensiones sus dos primeros salarios mínimos, y que quienes ganen más coticen el resto en fondos privados.