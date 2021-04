Davivienda recibe premio por impulsar a la mujer y otras breves

INTERNACIONAL

Brasil: Esta semana el gigante suramericano licitará la concesión de 22 aeropuertos, cinco puertos y una línea férrea, con la expectativa de recaudar 10.000 millones de reales (unos 1.750 millones de dólares) y calmar el recelo de los inversores ante la volatilidad en la mayor economía de América Latina. La megasubasta de infraestructuras o ‘InfraWeek’, que termina el viernes entrante, llamó el interés de grandes actores internacionales como los grupos franceses ADP y Vinci, la española Aena, la brasileña CCR y el consorcio brasileño-argentino Inframerica, según informes de prensa.

Francia: El país galo aplaudió la propuesta de Estados Unidos a favor de un acuerdo global a la renta empresarial y llamó a "aprovechar esta oportunidad histórica". "Esperamos alcanzar un acuerdo global a nivel de la OCDE el próximo verano", dijo el ministro de Economía, Bruno Le Maire a AFP. Estados Unidos quiere presionar a sus socios internacionales para lograr un acuerdo sobre una tasa de imposición mínima de las empresas, sea cual fuere el país en el que estén instaladas.

Emiratos: La primera central nuclear del mundo árabe comercializó su primer megavatio ayer, martes, en lo que fue calificado por Emiratos Árabes como el acontecimiento de "etapa histórica". Cuarto productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la federación de los Emiratos se desarrolló desde los años 1970 gracias a su riqueza petrolífera y de gas. Pero en los últimos años está intentado, mediante inversiones multimillonarias, diversificar su matriz energética.

NACIONAL

Vacunas covid: Los gremios privados expresaron su satisfacción por el borrador que publicó el Ministerio de Salud para permitir que los privados puedan importar vacunas contra el covid-19. Sin embargo, pidieron más precisiones en varios aspectos como las compras centralizadas del biológico, la regulación de costos y la posibilidad de que los privados no las comercialicen sino que las apliquen de forma gratuita. Hasta que no se resuelvan estas dudas, los gremios interesados no definirán si participan o no en el proceso complementario del Plan Nacional de Vacunación.

Suficiente capital: Los siete conglomerados financieros con holding domiciliado en Colombia informaron a la Superintendencia Financiera de Colombia que disponen del suficiente capital para dar cumplimiento a la normatividad interna. Desde 2018 ese organismo de vigilancia ejerce la supervisión de los conglomerados financieros Aval, Sura-Bancolombia, Bolívar, Credicorp Colombia, Skandia Colombia, Coomeva y Fundación Grupo Social, para evaluar su suficiencia de capital, teniendo en cuenta, las actividades que desarrollan las entidades que los conforman y los riesgos a los que están expuestas.

Reconocimiento: La alianza de Davivienda con el BID Invest para la emisión del primer bono de género en Sudamérica, y el primer acuerdo en Colombia que forma parte de la Iniciativa de Financiamiento de Mujeres Emprendedoras, le valieron a la entidad financiera el premio Enviromental Finance Bond Awards, reconocimiento que otorgan prestigiosos medios de comunicación, analistas y consultores del sector, inversiones sostenibles, finanzas verdes y empresas activas a las organizaciones líderes en la industria sostenible y que trabajan en promover iniciativas de enfoque de género y desigualdad. La distinción la recibió Davivienda en las categorías a la Innovación por la estructura del vínculo social y la Iniciativa del año con vínculo social.