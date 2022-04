Tres de cada 10 bogotanos parquea mal su vehículo   

Bogotá es una ciudad que tiene, de acuerdo con cifras que la Secretaría de Movilidad le compartió a EL NUEVO SIGLO, 1.991.849 vehículos particulares entre automóviles, camionetas y camperos (997.705 tienen placas pares y 994.144 tienen placas impares), y están marchando por lo menos 30 frentes de obra de alto impacto para el flujo vehicular.

Eso, en una urbe que tradicionalmente se ha caracterizado por ser una de las más congestionadas del mundo, es una bomba de tiempo que podría llevar a un colapso total del tráfico si no se toman medidas inmediatas que involucren a todos los actores.

Por tal razón, y como le dijo el subsecretario de Cultura, Recreación y Deporte, Henry Murrain, a EL NUEVO SIGLO, “por este y por los próximos años tenemos que ajustar mejor nuestra coordinación como ciudadanos para administrar mejor las vías y el espacio público en general que tenemos en la ciudad, y eso involucra en forma directa al parqueo indebido en el espacio público. Las vías que tenemos disponibles es imperativo que sean usadas con mucho más rigor y cooperación”, indicó a este medio el Subsecretario.

El mal parqueo en la capital colombiana afecta al 68% de las personas, en cuanto a que es un factor que deteriora el tránsito tanto vehicular como peatonal y pone en riesgo la vida de las transeúntes, al obligarlos a usar la calzada de vehículos para andar.

Por esta razón, la Alcaldía lanzó una estrategia denominada “La Bogotá que estamos construyendo”, para que las personas que hacen mal uso del espacio público al parquear sus respectivos carros en donde necesitan ‘hacer una vuelta’, sin importar las repercusiones que ello tenga a la movilidad y a la seguridad de los peatones, se sientan avergonzadas por su falta de cultura ciudadana. Ello, con la intención última de transformar los comportamientos.

A continuación, el subsecretario Murrain explicó cinco claves para entender esta nueva estrategia que, por instrucción de la Alcaldía, deberá sostenerse por lo menos por los dos años restantes de Administración.

1. Cuántos carros parquean mal

De acuerdo con una encuesta adelantada por esta Secretaría a conductores de vehículos, en Bogotá el 30% de los conductores no tiene ningún inconveniente en parquear mal y reconoce que en ocasiones parquea “en donde sea”, mientras que el 70% restante parquea correctamente y lo considera inaceptable.

“Si calculas que Bogotá tiene casi dos millones de vehículos, el 30%, alrededor de 600 mil vehículos, parquean indebidamente en la vía generando congestión. La mayoría respeta y la mayoría cumple, pero ese 30% tiene un impacto profundamente grave en la movilidad y el que parquea mal está acostumbrado a parquear mal siempre”, añadió el Subsecretario.

De hecho, entre enero y febrero de 2022, se impusieron 15.186 órdenes de comparendos por estacionar en lugares no permitidos, siendo los conductores de vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos) los que más incurren en esta mala práctica, con más de 10 mil órdenes expedidas, seguidos por los conductores de motocicletas, con más de 4.600 comparendos. Además, han sido inmovilizados 4.463 vehículos por estacionar en sitios prohibidos.

2. Quiénes y en dónde hay más mal parqueados

De acuerdo con el Subsecretario de Cultura, en Bogotá un número importante de los vehículos que parquea mal en la vía son de comerciantes en zonas de comercio. “Hicimos un piloto en Galerías, en la Zona G y en la Zona T. Estamos haciendo acuerdos con ellos”, indicó.

Las otras áreas en donde se da más el mal parqueo son las zonas de restaurantes y entretenimiento, y en este aspecto el gran reto que tiene la Secretaría de Cultura está relacionado con los escoltas y los vehículos oficiales.

“Históricamente este ha sido, tanto en Bogotá como en Colombia, un hábito muy mal llevado. Hemos tolerado por demasiado tiempo que altos funcionarios y privados dejen sus carros parqueados frente a un restaurante, y hemos analizado que este es un comportamiento que responde más a una puesta en escena un tanto clasista, para denotar quién es importante, porque tengo una camioneta y unos escoltas esperándome”, añadió el subsecretario Murray.

Y las zonas de notarías, centros de salud (clínicas y hospitales) y centros comerciales son particularmente críticas en Bogotá.

3. Por qué no está incorporada la ciudadanía en este proyecto

Recordando que el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, con sus tarjetas rojas planteó que los conductores bogotanos podían opinar sobre el comportamiento de sus colegas de ruta, ¿por qué en esta ocasión no se incorporó algún mecanismo para que la ciudadanía en contra del mal parqueo contribuya con la acción de pedagogía ciudadana?

Pues bien, a este respecto el Subsecretario indicó que las riñas y la susceptibilidad general de la ciudadanía se han incrementado en el marco de la pospandemia, y podría ser arriesgado incorporar a la gente en un rol participante.

“Nos da temor que un ciudadano golpee a otro porque ahorita estamos más irascibles. A finales del año pasado un informe del New York Times indicó que a nivel mundial hay más conflictividad entre ciudadanos como una secuela de la pandemia y de las medidas de confinamiento. No es solo en Bogotá. Este es un ejercicio de cálculo minucioso en donde el cómo y los detalles importan mucho. Estamos en una etapa de arranque y no descartaría la manera en la que la gente pueda mandar señales a otros pero de una manera más segura y controlada”, indicó el Subsecretario.

4. Comparendos en lo corrido del año

Este es un ejercicio conjunto y articulado con todo el sector de movilidad, en donde la Secretaría de Cultura está apoyando con la narrativa pedagógica y las acciones incluyentes, pero, además de eso, Movilidad ha intensificado los operativos de sanciones y multas.

Así mismo, en el marco de esta nueva estrategia habrá 150 agentes de Tránsito Civiles, Policías de Tránsito y Transporte, Guías de Movilidad, más de 70 grúas y cepos como herramientas temporales de inmovilización.

A ese respecto, vale mencionar que durante los dos primeros meses del año se han realizado 663 operativos para la recuperación de espacio público, cifra superior a los registrados en igual periodo de 2021; y en estos operativos se impusieron 15.186 órdenes de comparendos por estacionar en lugares no permitidos y fueron inmovilizados un total de 4.463 vehículos.

“La sanción más impuesta en la ciudad es esta: por mal parqueo. Es que, en cortos tres meses del año se impusieron más de 15 mil comparendos por ese tema. Es la sanción más frecuente de todas las que se aplican pero ninguna sociedad del mundo va a funcionar exclusivamente a punta de multas y sanciones. Y es algo que las teorías de políticas públicas han confirmado”, mencionó el funcionario.

“Creemos en la capacidad de comprensión y apropiación de comportamientos y Bogotá es testimonio de esto. Lo vimos con las medidas de autocuidado, lo vimos hace 20 años con el uso del cinturón de seguridad, que era una práctica inédita, y por eso tenemos que sacar la vena que tiene esta ciudad de capacidad y reflexión cívica”, precisó a este medio el subsecretario Murray.

Vale tener en cuenta que los conductores no solo deben pagar una multa de $468.500, sino también el día de patios y el valor del servicio de grúa, lo que incurre en un mayor costo para el infractor.

5. Cómo funcionará la estrategia

Lo primero que hay que decir es que, aunque el mal parqueo es una de las acciones más sancionadas en Bogotá, las localidades de Chapinero, Fontibón y Teusaquillo son las más afectadas por este comportamiento. No obstante, como lo precisó el subsecretario Murray, habrá, en las 19 localidades locales, un total de 38 cuadrillas (cada una de ellas conformada por cinco personas) recorriendo los puntos de más congestión.

“Este es un despliegue mucho más grande de lo que tradicionalmente se ha hecho. Esas cinco personas se concentrarán en recorrer los puntos calientes, en donde la gente más reporta el mal parqueo, que como ya te mencioné, es uno de los comportamientos que más reporta la ciudadanía. Cada cuadrilla tendrá dos esculturas de gran formato, se le ponen al carro mal parqueado y se quitarán cuando el conductor llegue al carro y el equipo tenga una conversación con el conductor sobre lo que su acción genera”, explicó.

No obstante, la cuadrilla llevará unos stickers de 50X50 para dejar en los parabrisas de los carros mal parqueados. “En los comportamientos que hemos analizado, hemos visto que las personas que se parquean mal están entre 20 minutos y una hora, y el equipo no puede quedarse esperando hasta que aparezca el dueño para sostener una conversación con él. Estos stickers tienen unos mensajes que desarrollamos con niños de los colegios oficiales de Bogotá, para que se concienticen sobre ese comportamiento perjudicial”, precisó Murrain.