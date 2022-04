Continúa caos vial en varias vías de Bogotá por protesta de motociclistas

Bogotá vivió este lunes una jornada de manifestaciones y caos vial, por las protestas de los motociclistas contra la medida de prohibición del parrillero en la ciudad.

Sobre el medio día, en distintos puntos de la capital, iniciaron los puntos de concentración que generaron retrasos en la movilidad y de acuerdo con puesto de mando unificado, aproximadamente 800 personas en motocicletas se reunieron frente a la Biblioteca Virgilio.

El reciente informe de Movilidad, indica bloqueos en la avenida de las Américas con carrera 50, sentido oriente - occidente, también en esa misma vía por la carrera 68 y la Calle 13 con carrera 47.

Por otro lado, Transmilenio informó en redes sociales que en esta vía de Bogotá reabrieron hace poco las estaciones NQS Calle 75, Av. Chile, Simón Bolívar, Movistar Arena, Campín, U. Nacional. Av. El Dorado, CAD, Paloquemao y Ricaurte.

En esta troncal del sistema masivo, durante varias horas de la tarde dejó de operar por las manifestaciones, lo cual provocó un gran caos para la movilidad de sus usuarios.

A través de fotos y videos, se evidencia la gran cantidad de personas caminando por los carriles exclusivos en varias partes de la ciudad, ante la falta de transporte público.

Pese a movilización, Alcaldía mantiene restricción de parrillero

A pesar de la masiva movilización de moteros en Bogotá, en contra de la prohibición de parrillero los días jueves, viernes y sábado desde las 7:00p.m. y 4:00 a.m, la secretaría de Seguridad de Bogotá anunció que la medida se mantiene.

Mediante comunicado, la Secretaría de Seguridad recordó que las motocicletas que "no tienen pico y placa, no pagan peajes y tienen menos impuestos" y les pidió que se sumarán a los esfuerzos que hace la Administración Distrital por la seguridad de sus habitantes.

Del mismo modo recordó que a partir del próximo 11 de abril, además de la restricción los motociclistas deberán portar en el casco u chaleco el número de (placa) visible.

Le puede interesar: Ejército salvó a tres niños que confundieron explosivos con juguetes

"A las motos, que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche, de jueves a sábado entre 7 p. m. y 4 a. m., que es el periodo en el que ocurren mayores riesgos y eventos de accidentalidad, inseguridad y terrorismo", señaló la Secretaría de Seguridad.)



El pronunciamiento se da tras una reunión entre la alcaldesa Claudia López y los representantes de 12 agremiaciones de motociclistas en la ciudad.

Aunque esta medida ha sido implementada en varias oportunidades, con el propósito de reducir hurtos, los representantes de este gremio aseguran que no se ha logrado establecer si la medida es efectiva.

Al respecto la secretaría señala que según cifras oficiales, la mayoría de hurtos se cometen durante las horas de la noche, de estos tres días y "todos somos parte de la ciudad y todos debemos aportar a nuestra propia seguridad. Ningún ciudadano o sector puede tener derechos sin deberes. Todos debemos aportar solidariamente y con lo mínimo al bienestar común. La seguridad y convivencia es corresponsabilidad de todos".