Raquel Bernal hará parte del Consejo Asesor Global de Pompeu Fabra

Raquel Bernal, rectora (e) de la Universidad de los Andes, será miembro del Consejo Asesor Global de la Universidad Pompeu Fabra -UPF- de Barcelona, por su experiencia y conocimiento en el campo de la educación superior internacional.

Según el Consejo Asesor Global de la UPF, este nombramiento hace parte de la nueva estrategia internacional que proporcionará al equipo directivo asesoría y orientación sobre actividades e iniciativas clave para el desarrollo de la comunidad académica.

Este organismo estará compuesto por un mínimo de 8 y un máximo de 10 miembros, expertos reconocidos a nivel mundial que cubrirán las principales regiones geográficas, y de ahora en adelante, contará con la participación de la rectora de una institución de educación superior colombiana.

“Es un gran honor hacer parte del Consejo Asesor Global de UPF, y poder acompañarlos en esta tarea de pensar las estrategias para la colaboración internacional académica en los próximos años. Los retos que enfrenta el sector educativo son inmensos, pero a la vez constituyen una gran oportunidad de innovación y colaboración. Será un placer poder aprender de la Universidad y de los demás asesores que conforman el Consejo” mencionó la rectora (e), Raquel Bernal.

Le puede interesar: Eduardo Pulgar fue dado de alta y será trasladado a La Picota

Así mismo, la doctora en economía de la Universidad de Nueva York, fue invitada como ponente en la inauguración de la Cumbre de Universidades Europeas, organizada conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y Times Higher Education (la publicación británica que anualmente evalúa y clasifica a las universidades del mundo).

La participación de la rectora en estas jornadas está prevista para el día 17 de mayo, en un panel sobre alianzas académicas junto con Francesc Pedró, director del International Institute for Higher Education in Latin America and the Caribbean, UNESCO, entre otros invitados