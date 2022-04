Claudia López rechazó asesinato de Miller Falla

La alcaldesa Claudia López condenó el asesinato de Miller Esteven Falla Fajardo, un joven de 15 años que vivía en el sur de la ciudad, por robarle su teléfono celular. Él no opuso resistencia al robo. La mandataria, vale referirlo, atribuyó el crimen a un “extranjero”.

“Delincuentes presuntamente extranjeros, según los testigos, asesinaron a Miller Falla de 15 años, quien ni siquiera oponía resistencia al robo de su celular. Ofrecemos $20 millones de recompensa para someter a estos criminales a la justicia. A su familia toda nuestra solidaridad”, indicó la mandataria distrital a través de su cuenta de Twitter.

El padre del joven asesinado, Jhon Falla, contó que su hijo jugaba en un equipo afiliado a las divisiones inferiores del América de Cali y que se encontraba caminando con dos amigas por el sector de Patio Bonito, cuando ocurrieron estos hechos.

“Yo estaba en mi trabajo, soy taxista y lo que me cuentan es que mi hijo venía del centro comercial. Él estaba comiéndose una ensalada de frutas y en la mitad de la cuadra los cogieron tres venezolanos y les pidieron los celulares, mi hijo se lo pasó normal y apenas mi hijo se levantó la camisa, en ese momento un sujeto de esos me le pegó un tiro en el abdomen y me lo mató”, señaló Falla a RCN.

“Total rechazo y enérgica condena por este lamentable y doloroso homicidio. Haremos cumplir la ley de seguridad ciudadana. Autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, avanzan con la investigación. Hasta $20 millones de pesos de recompensa por información”, reiteró, por su parte, el Secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.