Fuerzas Militares publicaron video de operación en Putumayo

El Ejército Nacional entregará como pruebas a la Procuraduría y la Fiscalía, una serie de fotografías y videos de la operación ejecutada en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), donde murieron 11 personas, que según sus versiones eran integrantes de las disidencias de las Farc del frente 48 o 'Comandos de la Frontera'.

Según fuentes militares, la operación tenía como objetivo capturar a Carlos Emilio Loaiza Quiñonez, alias 'Bruno', jefe de finanzas y señalan que los videos evidencian la presencia del cabecilla en el lugar portando un fusil.

En este mismo sentido, y dando cumplimiento a la petición del informe detallado de la operación, el Ejército anexa otra foto donde aparente prueba que fue dado de baja alias 'Bruno,' ya que coincide con las especificaciones y características del hombre identificado en tempranas horas.

En cuanto a la versión de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), sobre falsos positivos y la muerte de los ciudadanos durante un evento comunitario, los uniformados respondieron que dicha versión no concuerda con los registros de la operación, pues durante el intercambio de disparos, sobre las 6:20 a.m. de ese lunes 28 de marzo no se estaba realizando ningún bazar y añaden que el reporte de vuelo de los helicópteros señala que tuvieron que desviar en varias oportunidades "porque desde tierra les estaban disparando".

En declaraciones anteriores, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, señaló: "En el lugar no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias".

Declaraciones que fueron apoyadas por el presidente Iván Duque, que aseguró que "La información que se tiene es clara. El Ejército ha venido explicando punto a punto la planeación de la operación; y también ya se ha dado evidencia de personal armado, de la droga, las incautaciones y el hecho de que algunos de los hombres de las fuerzas militares estén heridos".

El mandatario enfatizó en que en el operativo, el Ejército actuó con todos los protocolos establecidos para la fuerza pública.