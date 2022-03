Procuraduría y Defensoría ponen lupa a "falsos positivos" en Putumayo

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a las Fuerzas Militares información sobre la operación militar que dejó 11 muertos en el Putumayo, luego de conocerse las denuncias de organizaciones indígenas de falsos positivos, en Puerto Leguízamo

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto y exigió esclarecer los hechos, ya que la organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) señaló que los muertos presentados como guerrilleros eran civiles que estaban en un bazar.

De acuerdo con la información de la Procuraduría, han llegando varias denuncias firmadas por la Fundación Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca, Cofanía Jardines de Sucumbios Ipiales-Nariño, donde reportaron que en la operación militar estaba una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena

La operación militar reportó once muertes de disidentes del frente 48 de las Farc, en la vereda El Remanso, sin embargo horas después la organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) señaló que lo informado por el Ministro de Defensa, Diego Molano, no corresponde con la verdad; ya que habían sido asesinados habitantes de la zona que se encontraban desarrollando un bazar comunal para recolectar fondos, para atender necesidades de la misma vereda.

Al respecto el ministro Molano reiteró, a través de su cuenta de Twitter "El operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”.

Tras los hechos, la Defensoría Regional de Putumayo ha brindado acompañando a los familiares de los fallecidos, y "ofreció toda su capacidad institucional, tanto humanitaria como jurídica, para seguirles brindando el acompañamiento necesario con el fin de que se esclarezcan las circunstancias de las muertes y que los responsables sean judicializados", señaló la entidad en un comunicado.

La Procuraduría solicitó copias “de la orden de operaciones que soportó el desarrollo de la operación militar” y “del informe operacional rendido en el marco del despliegue militar”.