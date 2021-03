Claudia López: hay presencia de disidencias en la región del Sumapaz

Claudia López reiteró sus denuncias sobre la presencia de disidencias de las Farc en la región del Sumapaz, aunque el ministro de Defensa, Diego Molano lo ha negado.

Este tema se da luego del asesinato de 3 personas el pasado 2 de marzo en la región.

"En Sumapaz asesinaron a dos ciudadanos. Entre otras cosas, uno de ellos desmovilizado. Ahí vecinito, en La Uribe, Meta, asesinaron a otro. Fueron ciudadanos cuyo pecado fue creer en la paz, a quienes la SAE del Gobierno nacional les había dado una finca, entregada por las Farc a las víctimas del Sumapaz para que sembraran. Ellos confiaron en el acuerdo", contó la mandataria.

De acuerdo con la mandataria, los miembros de las disidencias citaron a las víctimas y que como estas se resistieron procedieron a asesinarles en el Sumapaz. Los crímenes se cometieron delante de las familias, sostuvo.

"Esas disidencias que vienen desde Guaviare llegaron hasta La Uribe Meta, en límites con Sumapaz y desde allá, no estando en el Sumapaz, desde allá, intimidaron a esos ciudadanos. Los citaron. Una disidencia a uno, otra al otro. Esos ciudadanos, los tres, se negaron a ir. No salieron del Sumapaz. No fueron a cumplir la cita que les pusieron las disidencias en La Uribe. Como no fueron a cumplir la cita, esas disidencias llegaron acá al Sumapaz y los mataron a sangre fría, a balazos delante de los hijos", aseguró López.

"La Fiscalía no ha puesto un pie en el Sumapaz. El cadáver lo trajimos nosotros, con la familia, desde La Uribe Meta y desde el Sumapaz. Un mes después nos dice la Fiscalía que solo debemos creer en sus investigaciones. ¿Cómo vamos a creer si ni siquiera han ido al Sumapaz?", cuestionó la alcaldesa.

Aún así, el Ministro de Defensa reiteró hace unas semanas que las disidencias están en Meta y no en la jurisdicción del Distrito Capital. Además, negó que los grupos ilegales estén movilizándose desde el departamento vecino a la capital colombiana.

“Es claro que las disidencias están en el Meta, pero no se evidenció su presencia en Sumapaz. No compartimos que los homicidios tengan relación con eso”, afirmó.