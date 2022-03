Ofensiva en Putumayo fue contra disidencias: Mindefensa

En una rueda de prensa, el Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, insistió en que la operación militar ocurrida en el municipio de Puerto Leguizamo (Putumayo) fue una acción legal dirigida contra la disidencia conocida como la ‘Segunda Marquetalia’.

“El operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos”, explicó el alto funcionario en su cuenta de Twitter, en respuesta a un trino del candidato presidencial Gustavo Petro, quien calificó esta operación militar como “crimen de guerra” y “falso positivo”.

Por su parte, el general Juan Carlos Correa, de la División Aérea del Ejército, ratificó que sus hombres sostuvieron "combates fuertes, con fuego nutrido" y que incluso un militar fue herido en el brazo con un disparo de fusil. "No había ninguna actividad (social), ni bazar, simplemente se generó un combate", sostuvo el oficial en declaraciones a los medios de comunicación.

No obstante, y sin mencionar enfrentamiento alguno, la Fiscalía General de la Nación sostuvo que los hechos están siendo materia de investigación.

De igual manera, la Defensoría del Pueblo también pidió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos. “Hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional para acompañar a la comunidad, particularmente a familiares de las víctimas”, sostuvo la entidad en redes sociales.

Vale recordar que el pasado martes, los altos mandos militares informaron la neutralización de 11 miembros de esta disidencia de la extinta guerrilla de las Farc, y que también dieron captura a otros cuatro integrantes de esa organización.

Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia, máximo órgano de los pueblos originarios, rechazó las declaraciones oficiales y denunció las muertes del gobernador y de los dos pobladores como "falsos positivos".

En el texto, este organismo social indicó que “los militares habrían disparado contra un bazar que realizaban los pobladores para recolectar fondos (…) Las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros, sino población civil dentro de la cual (había) compañeros indígenas". /AFP