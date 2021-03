El posible impacto del IVA a productos básicos

Aunque el presidente Iván Duque ha dicho públicamente que ha impartido instrucciones claras a su equipo sobre la no inclusión de alimentos básicos como la carne, el pollo, los huevos y la leche en decisiones respecto al IVA, a varios productores les preocupa que con la reforma tributaria los productos e insumos que se usan para la producción sí aumenten sus costos y esto, de todas maneras, termine subiendo los precios, lo que sería un golpe para el bolsillo de los colombianos.

Como ya se ha adelantado, la medida contemplaría eliminar la categoría de bienes exentos del IVA, que pasarían a ser excluidos y aunque con la eliminación no se aumenta la tarifa de manera directa, este cambio podría elevar los precios de algunos bienes.

Actualmente en el Estatuto Tributario hay 36 bienes que están exentos de IVA. Entre ellos, los huevos, la leche, el queso, el pollo, la carne de cerdo y el pescado. Bajo esta categoría, los productores tienen el derecho de recibir la devolución del IVA que pagan en insumos en la cadena de producción.

De igual forma hay 99 productos de la canasta familiar que están gravados con una tarifa general de IVA de 19%, otros 10 de ellos tienen otra de 5% y 73 están exentos o excluidos, es decir, están en el grupo de los de 0%.

Según datos de la DIAN, con la reforma varios de los que estaban exentos entrarán en el listado de gravados sobre el valor más alto.

La reforma tributaria pretendería ampliar la canasta gravada de 53% a 60%. Para ello, varios productos y servicios que hoy en día cuentan con una tarifa de 5% pasarían a la general de 19%, entre ellos, el azúcar y los productos cárnicos como los embutidos.

Las tarifas

Si bien un poco más de la mitad de los bienes (99 de las 188 subclases que componen la canasta a la cual el DANE le hace seguimiento) están gravados a la tarifa general, el consumo en esos bienes tan solo representa el 32% del total”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (2016-2017), un 5.6% del consumo (13 subclases) paga con tarifa reducida de 5% y el restante 62% del consumo se da en bienes y servicios excluidos (57 subclases), exentos (14 subclases) o tienen impuesto al consumo con tarifa 0 (5 subclases).

Según Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, estos cambios se harán, pero no todos ellos tendrán que pagarlos la población de escasos recursos del país, la idea es que sean las personas de más altos ingresos quienes se encarguen de aportar más dinero a estos impuestos.

El pollo

El presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno, dijo que “una modificación en el régimen de exentos significará gravar a los consumidores por la puerta de atrás y si no hay una devolución del IVA por los insumos que utiliza la cadena será inevitable un incremento en la carne de pollo y el huevo".

Sostiene el directivo que “con preocupación recibimos la propuesta de eliminar el régimen de exentos. Esto significaría gravar el pollo y el huevo con IVA. A menos que se garanticen todos los insumos al 0% e IVA transversales al 19% no cobrados. Esto lo que va a causar, de entrada, es ponerle una tarifa de 19% a un huevo que vale $400 y que puede llegar a $476 y por el redondeo llega a $500. El gran impacto que tendríamos, principalmente, son los consumidores”.

Fenavi calcula que la industria avícola genera 350.000 empleos entre formales e informales, además de representar más de 32,5% del PIB pecuario nacional, con lo que los actores reiteran que si hay un cambio en el nivel de ventas que logró el mercado del huevo, no solo se verían afectados los empresarios, sino también la recuperación económica.

El cerdo

De otro lado, la Asociación Colombiana de Porcicultores, Porkcolombia, explicó los riesgos que se generarían debido a la posibilidad de perder la condición de bien exento, es decir, que la carne de cerdo pase a ser un bien excluido y los productores no puedan recuperar los IVA pagados en el proceso de producción.

El presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, dijo que “si bien a la fecha no conocemos el texto del proyecto de Reforma Tributaria, confiamos en el anuncio hecho por el señor presidente Iván Duque, en el sentido de no cobrar IVA a las carnes, los huevos y la leche, hoy bienes exentos. Sin embargo, esperamos que esto no implique pasar estos productos de exentos a excluidos del tributo, o peor aún, que se excluyeran del tributo los bienes hoy exentos y se mantuviera o incluso aumentará el IVA para las materias primas, lo cual comprometería la viabilidad de la porcicultura y la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Los porcicultores manifestaron que una política en este sentido redundaría en retrocesos en el trabajo de tecnificación, formalización y crecimiento que ha alcanzado en los últimos años el sector que cuenta con más de 10.000 actores, los cuales generan cerca de 150.000 empleos directos; igualmente, manifestaron que esto también sería un impacto negativo para las familias que aún siguen tratando de recuperarse de los impactos ocasionados a sus economías por la llegada de la pandemia.

En cuanto al mercado de la carne de cerdo, el gremio considera que, de adoptarse la medida en la reforma tributaria, esta podría inclinar la balanza a favor de la producción importada, debilitando a los productores nacionales.

Por otra parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, señaló a EL NUEVO SIGLO los problemas de aplicar el IVA a las materias primas para producir alimentos. Sin duda reconoce que hay incertidumbre entre los productores.

Otros alimentos

Expertos prevén que los precios del maíz podrían llegar a los US$5 el bushel (56 libras) y sostienen que los valores cercanos a los US$3 que se tenían en junio de 2020, no los volveremos a ver en mucho tiempo, quizás hasta pasado el 2021.

Respecto a la soya, los analistas consideran que la demanda china absorbió todos los excedentes y los superó. Los inventarios en soya bajaron también, de 95 millones de toneladas en 2019, a 86 millones de toneladas en 2020.

Asimismo, los precios de exportación en Estados Unidos para el maíz amarillo duro, a julio de 2021, podrían cotizarse entre US$200 y US$240 la tonelada, cuando el mercado estaba acostumbro a los $170 por tonelada. Actualmente, las importaciones colombianas de granos (con corte a diciembre de 2020), son de 9 millones de toneladas, entre ellos 4.6 millones de maíz y 1.6 millones de soya (grano y harina).