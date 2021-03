Si se gravan insumos a alimentos subirá la comida

A medida que se acerca el momento para que el Gobierno presente al Congreso el proyecto de reforma tributaria, más se especula en el país sobre la posibilidad de que se establezca IVA a los alimentos y específicamente a los insumos con los que se producen muchos productos de la canasta familiar.

Ese es el temor del presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

EL NUEVO SIGLO: Si en la reforma tributaria se carga el IVA a los insumos para la producción de alimentos, ¿qué efectos tendría esto para los consumidores?

JORGE ENRIQUE BEDOYA: Lo que ocurre es que unos alimentos que compran los colombianos están en dos categorías de exclusión que son los que no tienen IVA y el régimen de exentos, que en la práctica para el consumidor debería ser lo mismo. En el régimen de exentos usted tiene el arroz, el pollo, el huevo, el cerdo, la leche y los quesos frescos, la carne de res y el sector acuícola, digamos la trucha o la tilapia.

Entonces, para poder usted producir esos bienes usted necesita ciertos insumos, supongamos el caso del cerdo, se necesita el alimento concentrado o el maíz y la soya en la torta de soya y aceites, se necesitan unas drogas veterinarias y demás. Hoy en día muchos de esos insumos tienen IVA, pero el régimen de exentos lo que le facilita al productor es que pueda solicitarle cada vez a la DIAN que le devuelva el IVA que le pagó en sus insumos porque es el régimen de exentos. Entonces, eso debilita la cadena de valor, porque cualquier IVA en los insumos hoy se le trasladará al consumidor en un mayor precio porque el productor tendrá un mayor costo.

Exentos

ENS: ¿Es decir que ya no se les devolvería el IVA a los productores?

JEB: Si el Gobierno Nacional decide eliminar el régimen de exentos y convertir todos esos productos que le mencioné (arroz, pollo, cerdo, huevo, leche, quesos, carne de res y pescado) en excluidos, el IVA que paguen los productores en sus insumos ya no se los devolverá la DIAN, sino que representará un mayor costo de producción. Si hay un mayor costo de producción pues evidentemente eso se traduce en un mayor precio al consumidor. Entonces, lo que significaría una reforma fiscal donde se elimine el régimen de exentos y se les ponga cualquier IVA a los insumos, pues obviamente es un mayor valor de la comida para los consumidores.

ENS: En las reuniones que ustedes han tenido con el Ministro de Hacienda, ¿se ha dejado entrever la posibilidad de imponer el IVA a los insumos?

JEB: Pues yo pensaría que, hasta no ver el texto de la reforma, es difícil saber porque, si no, para qué tendría sentido eliminar un régimen de exentos. Si el gobierno busca cobrarle IVA y recoger IVA por los insumos, al hacer eso estarían perjudicando a los colombianos. El mismo presidente Iván Duque ha dicho que no van a grabar la comida de los colombianos, eso sería un gravamen indirecto.

Desventajas

ENS: ¿Eso pondría en desventaja a los productores nacionales frente a los externos?

JEB: Al hacer la alineación del régimen de exentos y hacer que el IVA en los insumos tenga un mayor costo pone en desventaja a los productores nacionales frente a los productores internacionales, porque el producto importado no pagaría IVA, mientras que el producto nacional tendría IVA en los costos de producción y haría que el producto importado fuera más barato. Entonces hay doble efecto que nos preocupa y por eso le hemos dicho al Gobierno que nos comparta cuando tenga ya la reforma para poder ver si eliminar el régimen de exentos va de la mano de eliminar cualquier posibilidad de que los insumos que utilizan la producción de alimentos en Colombia tengan IVA, porque, de lo contrario, sí va a haber un encarecimiento de la comida por la reforma fiscal.

ENS: ¿Esto podría causar una entrada masiva de productos desde el extranjero?

JEB: Claro, porque, le pongo un ejemplo, el caso del pollo y del huevo quedan excluidos, pero todos sus insumos van a una tarifa del 19%, el impacto en costos es superior al 12%. Colombia tiene una inflación del 1.6%, imagínese un sobrecosto de una unidad de huevo. El producto importado no tendría ese sobrecosto, entonces eso lo que haría inmediatamente es incentivar las importaciones, de las que ya tiene el país y eso desplazaría no solamente a la producción nacional, sino al empleo formal.

ENS: ¿Cree que con la pandemia están llegando más productos alimenticios desde el extranjero?

JEB: Muchos de esos productos van al ritmo de lo que es el sistema de producción agropecuaria, además casi la mitad de los productos agropecuarios que trae Colombia son el maíz, productos de la soya que traen en alimento concentrado de las gallinas y los pollos y los cerdos, pero definitivamente hay productos extranjeros desde hace tiempo, no tengo información de que se hayan incrementado o no, pero no tengo duda que se podrían incrementar un poco más con un precio más bajo que el colombiano y eso afectaría sustancialmente a nuestros productores.

ENS: ¿No sería esa medida contraproducente, cuando hay crisis por la pandemia?

JEB: Claro, porque hay que tener presente que nuestro país ha retrocedido por efecto del coronavirus de lo que se había avanzado en temas de pobreza y pobreza extrema, o inclusive, del ingreso de las personas con un trabajo formal. Mire las cifras, hay en Colombia aproximadamente 13 o 14 millones de hogares, de los cuales más o menos 4.4 millones ganan menos de un salario mínimo y más o menos 6.4 millones ganan entre $1 millón al mes y $3 millones al mes. Estamos hablando de hogares entre 3 y 4 personas. Imagínese esas personas con un sobrecosto, con un sobreprecio en la comida, pues obviamente eso sería retroceder aún más.

ENS: ¿Hay mucha preocupación entre los productores?

JEB: Sí. Nosotros ayer tuvimos la asamblea de la SAC y ese tema lo discutimos en gran detalle y hay una preocupación generalizada, porque si usted le pone IVA a los fertilizantes, a los agroquímicos, a los tractores, a los alimentos concentrados, a los empaques, a la medicina veterinaria, pues obviamente esos son costos que hoy no se tienen y que hay un sector que le ha cumplido al país con la seguridad alimentaria. Eso iría en contravía de ese objetivo, a pesar de esa situación tan dificultosa que vive el país.

ENS: ¿Es urgente la reforma tributaria o es solo urgente los recursos que requiere el Gobierno?

JEB: El Gobierno necesita recursos, el mismo presidente Duque lo ha dicho para apalancar programas sociales. Claro, uno puede discutir allí la posibilidad de tener una lucha frontal contra la evasión más fuerte de la que se ha hecho, que sea una reducción de la burocracia gubernamental o un congelamiento de la burocracia como lo han propuesto inclusive algunos partidos políticos.

Entonces el problema es de dónde salen los recursos porque yo creo que ser solidario es también no encarecer la comida a los colombianos.