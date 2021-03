Cali: este fin de semana habrá vacunación masiva en megacentros

Una jornada de vacunación masiva contra el covid-19 en las personas mayores de 70 años se adelanta en Cali en el estadio Pascual Guerrero, el coliseo María Isabel Urrutia, y los almacenes la 14 de Pasoancho y Calima.

La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandy Torres, espera que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) utilicen los espacios de los megacentros de vacunación puesto que son los mejores escenarios para llevar a cabo este importante proceso de inoculación sin importar el régimen de seguridad social al que este afiliado la persona.

Recuerden que la Jornada de Vacunación hoy en los Megacentros de la ciudad está dirigida a todos los mayores de 70 años:@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/OV1lJB9vAp — Miyerlandi Torres Agredo (@MiyerTorresA) March 27, 2021

Por su parte, el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, realizó un llamado a las EPS, para que realicen una vacunación masiva en la Semana Santa y utilicen las 50.000 dosis de vacunas con las que cuenta la ciudad.

"Hay muchas EPS que no son oportunas porque no tienen las bases de datos actualizadas y no brindan la información necesaria al usuario", señaló el mandatario y agregó que esas empresas tienen responsabilidad con las personas para vacunarlas incluso durante los días festivos.

Cabe mencionar que en el Valle del Cauca han sido aplicadas 146.117 vacunas, de las cuales 85.168 corresponden a la ciudad de Cali.