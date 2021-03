Grupos armados amenazan a docentes en Ituango, Antioquia

Ante la Personería Municipal de Ituango, al menos 10 docentes, de los 60 que llegaron al municipio tras ganar el concurso de méritos, han denunciado las amenazas que han recibido por parte de grupos armados. La situación podría dejar sin clases a 1.500 estudiantes.

Edwin Mira Sepúlveda, alcalde de este municipio del Norte de Antioquia, manifestó que los docentes han recibido amenazas en las vías que conducen a las escuelas, o por teléfono.

“Un profesor que se dirigía hacia Ituango fue bajado del bus y amenazado, le dijeron que si es que no creía que los profes que no eran de Ituango no podían estar, que lo dejaban llegar al pueblo para que diera el mensaje", esta fue una de las denuncias que se dio a conocer en los últimos días.

A su turno, el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional señaló que se realizó un consejo de seguridad con el alcalde del municipio y la Secretaría de Educación, para verificar cuál es el estado de los docentes, que habían recibido desde principios de año amenazas por no ser de la región.

"Nosotros recepcionamos la denuncia y en coordinación con fuerzas militares, se hacen los patrullajes y el acompañamiento, si es en los perímetros rurales y en el perímetro urbano del municipio, nuestro personal, del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, como también nuestras especialidades, hacen el acompañamiento no solamente a los docentes, también a los alumnos y a todas las autoridades y la comunidad general de este municipio", dijo Rodríguez.

Al parecer, las disidencias de las FARC del frente 18 serían los supuestos responsables de las amenazas a estos docentes, según una carta que fue enviada el 3 de febrero por parte del secretario de Gobierno de Ituango, Jorge Giraldo, a la directora de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia, María Fernanda Posada.

El grupo al margen de la ley amenazó diciendo que los docentes que ganaron el Proceso de Selección número 602 y que sean de otras partes del país, no podrán ingresar al municipio para prestar el servicio académico.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Antioquia envío el listado de los docentes que fueron seleccionados para impartir clases en esta región a la Secretaría de Gobierno Departamental, para que desde allí se adelanten todas las acciones para proteger la vida de los docentes