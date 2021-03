Bogotá: habrá toque de queda durante Semana Santa

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que la capital se encuentra en semáforo amarillo con el 65% de ocupación de las UCI y debido a esto la capital adoptará las siguientes medidas durante la Semana Santa.

La alcaldesa indicó que Bogotá se acoge al toque de queda nocturno durante los próximos fines de semana de acuerdo a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional para evitar la aceleración del tercer pico de la pandemia en la Semana Santa. Del mismo modo no esta permitido ninguna clase de procesión, ni la subida al camino de Monserrate, tampoco esta permitido la ceremonia de lavatorio de pies, ni el tradicional viacrucis.

Claudia López se refirió al los estados de las unidades de cuidados intensivos diciendo que "las 2.000 UCIS siguen disponibles. En este momento estamos usando 793 y actualmente 600 están inactivas, las cuales se irán activando en las medida que se necesiten" López

la mandataria aclaró que los resultados del cuidado y prevención de contagios durante la Semana Santa se reflejarán en la segunda semana de abril y por eso otra medida acatada por decreto Nacional es la restricción a la movilidad desde las 12 de la media noche hasta las 5 de la mañana desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de marzo y nuevamente desde el miércoles 31 de marzo al 5 de abril.

Con esta medida solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar con su respectiva acreditación, los vehículos en los que se transporte este personal también deberán contar con la identificación que les permite la libre circulación.

Respecto a lo anunciado y pactado con las autoridades eclesiásticas las iglesias, parroquias, templos, centros de culto y Empresas Administradoras de Planes de Beneficios EAPB-EPS deberán cumplir en forma estricta las medidas de bioseguridad:

• Evitar aglomeraciones en actividades como recorridos, procesiones, concentraciones y similares que aumenten las probabilidades de contagio entre los asistentes.

• Propiciar un mayor número de horarios para las celebraciones litúrgicas con el fin de garantizar el cumplimiento de aforo y el distanciamiento social.

• Promover el uso de diferentes medios de comunicación para la transmisión de cultos religiosos como televisión y redes sociales.

• Desde los aseguradores, se debe favorecer la toma de muestras para detección del COVID-19 a la población general con el fin de identificar población asintomática. En compañía de los secretarios de Salud, Alejandro Gómez y de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, la alcaldesa recordó la importancia de cumplir con las medidas acordadas, para que se pueda prevenir un tercer pico de contagios en la ciudad.

La mandataria también reiteró que no se puede volver a repetir el error de diciembre, donde las reuniones familiares dispararon los contagios de covid 19 en enero.

"Ese fue el error de diciembre y no lo podemos repetir. No reuniones con familiares o amigos con los que no convivimos, esa es la primera y principal recomendación para evitar que semana santa se vuelva un riesgo", explicó López.