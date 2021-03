Concejales pedirían renuncia del gerente de la Subred Norte

Los últimos 15 días no han sido los más fáciles para esta Administración Distrital y por lo menos tres hechos han truncado la credibilidad de la misma.

Por una parte, el martes la Superintendencia de Salud reveló los hallazgos de las primeras investigaciones hechas al Plan Nacional de Vacunación (buscando posibles incumplimientos respecto a lo que se ha pactado hasta ahora), precisando que 395 personas fueron vacunadas contra el covid-19 sin que les correspondiera la etapa de priorización en la Subred Norte (142 corresponden a personal administrativo y otros 253 a personas que, como en el sonado caso de la politóloga, hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

Y por la otra, descontando varias encuestas como la de Bogotá Cómo Vamos (que indicó que solo el 21% de los encuestados considera que las cosas van por buen camino mientras que el 56% dijo que las cosas andan mal), el pasado 18 de marzo la Fiscalía General de la Nación detuvo, por presuntos actos de corrupción, a una funcionaria con una alta responsabilidad en la Secretaría de Salud y a su esposo.

Esta mujer habría direccionado la contratación pública de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional (Cenac) cuando se desempeñaba allí como asesora jurídica en 2017.

Si bien es claro que las razones por las cuales la acusan nada tienen que ver con la Secretaría para la que trabajaba, varios concejales cuestionaron cómo llegó esta funcionaria a la Alcaldía.

Vacunación fuera de turno

Por lo mismo, frente a la denuncia hecha por la Superintendencia de Salud, ayer varios concejales le indicaron a EL NUEVO SIGLO que están contemplando la idea de solicitarle a la Administración Distrital la renuncia de Humberto García, director de la Subred Norte,

“La Alcaldesa no se ha referido a estos temas, ella que se pronuncia con tanta frecuencia y hace falta que lo haga. Estos temas son preocupantes y por lo menos demandan la renuncia del gerente de la SubRed Norte. Es inadmisible que se hallan vacunado 395 personas de manera irregular y no pase nada en el Distrito. Esto lo he pedido y creo que varios concejales lo pediremos formalmente a través de una carta después del receso de Semana Santa”.

En esto coincidió el médico y concejal de la Alianza Verde, Luis Carlos Leal, quien dijo que es “absurdo” que la gente se siga aprovechando del esquema de vacunación, se salten la fila indiscriminadamente y digan mentiras.

“Decir que estaban haciendo el proceso adecuadamente porque no solo estamos hablando de saltarse la fila sino de irregularidades en la preparación adecuada de la contratación de las personas, que claramente no están calificadas para la aplicación de la vacuna, son muchas cosas y una entidad a cargo de un sistema de salud debe ser la menos negligente en el manejo de este tema”, comenzó por advertir a EL NUEVO SIGLO el concejal de la Alianza Verde.

Adicionalmente Leal fue claro al señalar que, de adelantarse más formalmente una solicitud para pedir la renuncia del director de la Subred Norte, “claro que me voy a sumar y que caiga no solo él sino todas las cabezas que estén relacionados con temas de corrupción; porque esto es corrupción alrededor de las vacunas”, añadió Leal.

Frente a esta denuncia, el concejal Carlos Carrillo indicó que, "en efecto lo que está pasando está muy mal", pero lo que más le preocupa es la incapacidad de la Administración Distrital de recibir críticas y de corregir el rumbo.

“Las denuncias que yo hice sobre las UCI fueron muy graves y la Alcaldía nunca respondió. El secretario dijo que me respondería en una mesa técnica y antes la canceló. No hubo respuesta y me preocupa que la historia se repita. ¿Cómo vamos a corregir los errores con la vacunación si no somos capaces de reconocerlo?”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Carrillo.

Por último, frente a la captura de la funcionaria de la Secretaría de Salud a manos de la Fiscalía, si bien lo que le tienen probado no está relacionado con su trabajo en esta entidad, el concejal de los verdes le solicitó a la Contraloría que desde ya abra una investigación a todos los contratos relacionados con esta funcionaria.