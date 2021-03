5 lecciones que deja la pandemia a la industria inmobiliaria colombiana

De acuerdo con Century 21, marca estadounidense que en 2021 celebra 15 años en Colombia y 50 en el mundo, el año 2020 sirvió a las empresas para reaccionar a los desafíos que se presentaron. “ Las inmobiliarias y los corredores inmobiliarios debemos transformarnos, aprovechar las oportunidades y desafíos en un entorno cambiante”

Esta pandemia dejo a la industria inmobiliaria colombiana cinco lecciones:

1. Aceleración digital

2021 es el año para la disrupción. El sector inmobiliario atraviesa una vertiginosa digitalización. La supervivencia de las actuales inmobiliarias en los próximos años dependerá de su capacidad para satisfacer los cambios en las demandas de los clientes, para ello, deben adoptar nuevas plataformas en la nube para operar de manera ágil, segura y al menor costo. El desafío después de la “nueva normalidad”, se centra en impulsar la disrupción y la digitalización.

2. Competitividad

Las Inmobiliarias formales y personas independientes que operan en esta industria, ahora saben que su competencia no son otras inmobiliarias ni otros colegas independientes, sino que hay nuevos proveedores de servicios inmobiliarios, como las empresas de tecnología con portales inmobiliarios que están ampliando sus portafolios para que los propietarios no tengan que recurrir a una inmobiliaria ni a un intermediario. Asimismo, los clientes ya no tendrán que limitarse a un horario de atención de oficina. Esto amerita grandes inversiones en tecnología y marketing.

3. Inmobiliarias móviles

Las inmobiliarias tendrán que ampliar sus servicios los cuales deben estar disponibles a través de plataformas móviles. Aplicaciones en línea para garantizar el pago de arriendos sin fiador (libranzas), préstamos de libre inversión e hipotecarios y billeteras digitales.

4. Adquisiciones y fusiones.

Se ha observado una “explosión” de nuevas Proptech (Empresas tecnológicas con servicios inmobiliarios). Las personas que operan independiente en el sector inmobiliario tendrán que unirse con las empresas inmobiliarias que estén alineadas con Proptech. También habrá una tendencia de inmobiliarias uniendose a marcas internacionales para unir esfuerzos, disminuir costos operativos y recursos de TI.

5. Oferta de Servicios.

La aceleración digital ayudará a las inmobiliarias y a otras plataformas digitales a ofrecer al mercado inmobiliario múltiples alternativas de servicio. En este momento hay ofertas para los clientes de servicios inmobiliarios en Colombia: propietarios, arrendatarios y compradores.

Century 21 Colombia invita a la transformación digital la cual permite agilizar procesos y elimina trámites presenciales, procurando mantener en lo posible el relacionamiento con el cliente.

Del mismo modo, la compañía le apuesta a abrir 20 oficinas nuevas en Colombia durante el 2021, lo que ampliaría su portafolio y presencia en el país en donde actualmente operan 40 inmobiliarias con la marca.