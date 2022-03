Gobierno cuestiona informe sobre aumento de violencia en el país

Luego de conocer el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) donde indicó que los conflictos armados y la violencia en Colombia han alcanzado el nivel más alto de los últimos cinco años en 2021, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jeffersson Mena, indicó que al Gobierno le causó "extrañeza" el documento

“Sobre el balance anual publicado el día de hoy por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales debemos advertir que cada uno de los puntos abordados por el CICR, hacen parte de los objetivos que se encuentran plasmados en el marco de la estrategia de DDHH y DIH, la cual el Gobierno ha venido implementando desde el día uno (1) del mandato.”, explicó el funcionario

Según un informe de CICR, en 2021, se registraron 486 víctimas de artefactos explosivos, el número más alto de los últimos cinco años. De todas ellas, 258 eran civiles y el 76 por ciento de los casos ocurrieron en Santander, Cauca, Chocó, Antioquia y Arauca.

Ahora bien, frente a la preocupación sobre artefactos explosivos, el Alto funcionario indicó que Colombia es parte de la Convención de Ottawa, y bajo ese instrumento internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) maneja las cifras oficiales en materia de víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar, las cuales a la fecha registra 152 víctimas: 93 civiles y 59 miembros de Fuerza Pública.

Le puede interesar: Cinco militares heridos por explosión de granada en batallón de Cauca

Por su parte, el funcionario indicó que el Gobierno del Presidente Iván Duque, no comparte la clasificación de 6 conflictos armados, aclarando que esta no es vinculante para el Estado como quiera que, en Colombia, hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales.

Asimismo, según el balance anual del Comité de la Cruz Roja, las desapariciones no han cesado. En 2021 se ha notificado de media, cada dos días. En total se han registrado 168 casos de desapariciones en el último año.

Por lo que Mena indicó que comparar esto con la información de los últimos 5 años se evidencia que el 2021 es el año en el que se registra el menor número de casos desde 2017.

“Para el Gobierno Nacional los casos documentados no son meras estadísticas, por lo contrario, cada uno de estos generan dolor y desagarra el alma en el pueblo colombiano. No nos conformamos con la disminución, nuestro objetivo siempre ha sido la no ocurrencia de estos hechos victimizantes”, dijo el Consejero Jefferson.