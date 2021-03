Gobierno dejó de utilizar $41 billones del total asignado para gasto público

Del Presupuesto General de la Nación, de las adiciones posteriores con el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y otros recursos, el Gobierno tenía la posibilidad de realizar un gasto público por $255 billones, sin embargo, dejó de utilizar $41 billones.

Así lo señaló el exministro Juan Carlos Echeverry, al analizar la forma como se utilizaron los recursos durante el 2020 y ante las urgencias que hoy se tienen dado el fuerte impacto de la pandemia de la covid-19 y ad portas de presentar una reforma tributaria.

Se tiene establecido que el gasto público contempla el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos (educación, salud, seguridad) y proveer bienes y servicios (alcantarillado, electricidad, vías) de los que todos nos beneficiamos. El gasto público incluye, por ejemplo, construir colegios, estaciones de policía, juzgados, carreteras y parques. También sirve para pagar los salarios de los profesores, policías y jueces, las pensiones de los jubilados, los servicios de salud focalizados a través del Sisbén y el régimen contributivo de salud.

De acuerdo con un análisis del exministro de Hacienda, el Gobierno dejó de ejecutar casi $41 billones de un total de $255 billones que tenía para invertir en el 2020 en medio de la pandemia.

“El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dice que se requieren al menos de $15 billones con una reforma tributaria, pero aquí la situación es clara: para qué quieren más plata si no la gastan”, sostiene Echeverry.

Indica Echeverry que “lo que tenemos que cuidar es el bolsillo de los contribuyentes, porque entonces para qué nos piden plata ante esta necesidad de recursos”.

Los rubros

En efecto durante el año pasado, el gasto público del Gobierno no se cumplió en su totalidad, dejando de gastar $41 billones del total asignado por el Presupuesto General de la Nación y de los recursos asignados para el FOME.

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, de un total de $40,8 billones asignados, no utilizó $23,9 billones, es decir el 62%. A su vez, el ministerio del Deporte, de $462.000 millones asignados, dejó de gastar $220.000 millones, casi el 47%; el Ministerio de Agricultura que tenía presupuestados $1,8 billones, no utilizó $400 mil millones, mientras el Ministerio de Ambiente, tenía asignados $727 mil millones y no utilizó $132.000 millones.

Al mismo tiempo del total del presupuesto asignado a la Presidencia de la República, un total de $5,3 billones, se dejó de utilizar $3,5 billones, es decir el 65%.

En esta misma relación, el Ministerio de Vivienda, de $4,3 billones, dejó de gastar $1,1 billones, mientras que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de $270.000 millones, no utilizó $88.000 millones. El Ministerio de Transporte, de unos recursos asignados de $7,1 billones, no gastó $1,6 billones.

Hay que destacar que la principal fuente de ingresos del Estado son los tributos, que pagamos entre todos los colombianos. Estos tributos incluyen impuestos como el IVA, las contribuciones a salud y pensiones, los impuestos a la renta de las personas y a la renta de las empresas, entre otros. El Estado también consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, (ejemplo: Ecopetrol) y de regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas.

El FOME

De otra parte, según el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, y documentando específicamente, las transferencias realizadas desde el FOME hacia las entidades del orden nacional y su ejecución, así como la ejecución realizada directamente desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hasta la fecha, se han desembolsado $29,7 billones desde este fondo.

Entre estos recursos, por un lado, $14,4 billones han sido trasladados a cuentas creadas exclusivamente para programas de la emergencia, en los que se puede identificar que $10,8 billones han sido comprometidos y $9,7 billones han sido pagados. Por otro lado, $6,8 billones han sido transferidos a otras cuentas y no es posible identificar su nivel de compromiso o pago.

Paralelamente, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se han comprometido $8,5 billones, de los cuales se ha pagado el 84%. “A partir de la información disponible, no es posible saber cuántos recursos han sido apropiados por esta cartera para los programas a su cargo. Se concluye que, tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es posible conocer el destino específico de los recursos empleados – peso por peso – y que persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados que aún no se han empleado”, sostiene el Observatorio.