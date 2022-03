CCI cuestiona diseños de túneles que afectan seguridad de usuarios

En comunicación enviada a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y al director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gil, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo un llamado de atención alrededor de varias preocupaciones que hoy inquietan al gremio, con relación al “Manual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de túneles de carretera para Colombia”, expedido recientemente por el Invías.

Dentro de las principales inquietudes técnicas expuestas en la misiva, el gremio de la infraestructura hace referencia al hecho de que, a la luz de lo redactado en el mencionado Manual de túneles, se podría dar un encarecimiento en la construcción y operación de estas estructuras y, de la misma manera, se generarían afectaciones en su seguridad. “El manual se aleja de las prácticas nacionales e internacionales. Se recomienda, nuevamente, dejar la posibilidad de implementar otras alternativas como estaba contemplado en la versión 2015 del manual”, señala la comunicación.

“Con estas comunicaciones se dejan antecedentes de las principales preocupaciones. Se solicitan mesas de trabajo con el objetivo de ajustar el manual en el corto plazo, por considerar que son temas de fácil discusión. Recalcamos la importancia que reviste la adopción de este manual para el ejercicio de la ingeniería de túneles y el patrimonio vial del país. No obstante, queremos dejar constancia de estas observaciones, en aras de fortalecer este importante documento técnico, confiando en que sean finalmente acogidas en el marco de un proceso de revisión y actualización que seguramente se requerirá en el corto plazo”, sostiene la carta.

Aumento de costos

Entre los apartes del manual que inciden en el encarecimiento de los proyectos está el revestimiento en concreto hidráulico, que se aleja de las prácticas nacionales e internacionales, explica la misiva.

Se recomienda, nuevamente, "dejar la posibilidad de implementar otras alternativas como estaba contemplado en la versión 2015 del manual. Este revestimiento, además, debe garantizar ‘la estabilidad y adherencia’ para un incendio de 100MW de potencia, lo cual lo encarece injustificadamente".

También se cuestiona el diseño sismorresistente: los especialistas sugieren que no hace falta aplicarlo a todo el túnel, sino solo en la zona de fallas activas y de baja cobertura, como se viene aplicando hasta la fecha en normas internacionales.

Respecto a las galerías de evacuación, se indica que en ciertos túneles de hasta 1.000 metros de longitud se establecen cada 250 metros, lo cual es inadecuado. La recomendación es que se tenga en cuenta el análisis de riesgos, que es el que finalmente determina las medidas de seguridad. Adicionalmente, se encarecen las galerías al limitar su pendiente al 10% (antes se manejaba hasta el 12%).

Sobre la separación entre tubos (túneles), el manual indica a 50 metros. Se podría disminuir con una evaluación de ingeniería que incluya: análisis de riesgos, las condiciones geotécnicas y un diseño geométrico seguro de accesos, con lo cual pueden existir posibilidades de ahorro.

En la señalización ITS en acceso y en el interior, el gremio considera excesivo el número de equipos. En cuanto a la ventilación de pozos y el falso techo o jets, en un aparte del manual se permiten variaciones en el sistema de ventilación, según los resultados de un análisis de riesgos. Sin embargo, en otros apartes se lee como una exigencia. Dice la CCI que "esto es confuso si las recomendaciones del manual se consideran un requisito (…) El manual establece un Centro de control cada 15 km, lo cual no tiene sustento técnico, no se considera en países con más experiencia por innecesario, ni es económico. Con uno solo por proyecto o por concesión es suficiente".

Indica el gremio que "se habla de análisis de riesgos, pero es confusa la redacción del manual. Debería poder utilizarse el análisis de riesgos de una manera clara para justificar técnicamente el no cumplimiento del manual, con un nivel de riesgo equivalente al del manual".

Recomendaciones de la CCI

En una reunión de la CCI junto a diversos expertos se llegó a varias conclusiones que serán dadas a las autoridades.

Tras el encuentro, manifestaron la gran preocupación de la CCI y su grupo de especialistas, en referencia a la versión final del manual.

En las recomendaciones precisaron que el gobierno tendrá sobrecostos importantes que van a llevar a que muchos proyectos se vuelvan inviables, si no se consideran las propuestas presentadas. Y es que estas recomendaciones ya habían sido concertadas en las mesas de trabajo CCI-Invías-MT del año 2021.

Precisan que se está variando el nivel de riesgo de manera no justificada al no utilizar la directiva europea, la cual tiene implícitos los análisis de riesgos y seguridad futura de los usuarios.

Solicitan al Invías un pronunciamiento sobre cuándo se revisará la primera versión del manual. Con estas comunicaciones se dejan antecedentes de las principales preocupaciones. Además, se solicitan mesas de trabajo con el objetivo de ajustar el manual en el corto plazo, por considerar que son temas tratados recientemente con el Invías y de fácil discusión.

Incidencias de seguridad

Desde la organización se explicó que algunos parámetros, más allá de hacer que suba el precio de las obras, afectarían a las grandes constructoras, que son las que por lo general ganan las licitaciones y obtienen la adjudicación de estos proyectos. También es posible que haya riesgos de seguridad por parámetros como

-Disminución del ancho de calzada: aunque este aspecto puede representar una disminución en el costo de construcción, se resaltan los siguientes problemas:

-No se cumple el Manual de Diseño Geométrico (MDG) ya que no se compaginan los radios mínimos (mayores a los que actualmente se manejan desde el MDG) y la distancia de visibilidad (la cual es restringida por una sección menor, lo anterior deriva en la necesidad de integrar sobreanchos en túneles cuando estos tengan curvas),

-Adicionalmente, la menor sección encarece la ventilación durante operación por mayores pérdidas. Es menor a los requerimientos técnicos de la mayoría o totalidad de túneles de las concesiones 4G, y es menor a los exigidos en las primeras concesiones 5G que incluyen túneles.

-La disminución de la altura del andén: no caben los ductos eléctricos y de fibra óptica, ni la red contra incendios, e incumple la directiva europea (pasarelas elevadas para proteger al peatón).

-El aumento de la interdistancia de las bahías de parqueo: la CE 54/2004 (exigida en el Programa 4G) pide cada 1.000 metros. El manual establece una distancia de 1.500 metros sin justificación técnica o sin tener en cuenta un análisis de riesgos que justifique la modificación.

-SOS en los portales: invaden la zona de seguridad (250 metros antes de llegar al portal).

-La imposición de frecuencias de mantenimiento y el personal de operación: no se debe imponer, porque cada proyecto tiene sus condiciones específicas, cada túnel o grupo de túneles puede ser diferente, cada sistema o subsistema tiene su propia frecuencia de mantenimiento. Recomendación: se debe exigir niveles de servicio, como se hace en las normas europeas.

-El manual usa la CE 54/2004 para algunos aspectos y en otros apartes la contradice, lo cual generará conflictos de interpretación. Como ejemplo, la clasificación de túneles. Se debe tener en cuenta que la CE 54/2004, que se venía aplicando en Colombia, tiene un análisis de riesgo implícito, el nuevo manual modifica aspectos de seguridad sin evaluar las implicaciones en materia de riesgos.