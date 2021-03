Toque de queda así como pico y cédula para ciudades alta ocupación UCI

Este martes, el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas con el fin de evitar un alza en los contagios de covid-19, entre ellas, la restricción de la movilidad nocturna y pico y cédula para municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%.

"Restricciones a la movilidad nocturna desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. en los municipios donde la ocupación de las UCI esté por encima del 70%, y desde las 12 a.m. a las 5 a.m. en aquellos donde la ocupación esté por encima del 50%", dijo el mandatario.

"Desde el miércoles de la próxima semana, el jueves santo, viernes, sábado, domingo y el lunes 5 de abril, van a regir las siguientes restricciones: pico y cédula en los municipios donde la ocupación de UCI esté por encima del 70%, esta medida es preventiva y necesaria", agregó.

Para poner en marcha estas medidas, el presidente anunció que en las próximas horas será expedida una circular del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior.

El Jefe de Estado reiteró que “son medidas de carácter preventivo, que nos permiten no sacrificar el avance en la reactivación del país, pero tomar medidas que nos permitan no ver en las próximas semanas un aumento dramático en la ocupación de las UCI"

Por su parte, el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que en los próximos días se dará inicio a la inmunización de personas entre los 70 y 74 años, en el marco de la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación; y reiteró la importancia del cuidado.

“La protección de una dosis es limitada. Si ya fue vacunado el adulto mayor debe cuidarse, y su familia también. La inmunidad del esquema se logra días después de la segunda dosis. No podemos confiarnos”, dijo el ministro.