Nuevos casos de vacunas vacías en Barranquilla y Tocancipá

Se trata de Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, quien fue a recibir la vacuna contra el covid-19 en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla. Al momento en el que recibió la dosis, su hija, Claudia Zárate, quien lo acompañaba, notó que la jeringa estaba vacía.

“Cuando van a vacunar a mi padre yo hago un video y al momento en que la encargada está poniendo la jeringa me di cuenta de que no había líquido”, contó la hija del Señor Martínez.

Claudia asegura que después de hacerle el reclamo, la enfermera fue por una segunda dosis y está vez regreso con la jeringa llena.

“Me parece un error bien grave, cómo va a ser posible que no se den cuenta de que no tiene líquido, y también que no hagan el protocolo de abrir la vacuna frente a la persona. Pienso que, si no hubiese estado atenta, habría pensado que mi papá estaba vacunado”, agregó.

Otro caso como este se repitió en Tocancipá el pasado 15 de marzo, donde el usuario Tomas Chavarro se dirigió al Hospital Nuestra Señora del Tránsito a aplicarse la vacuna contra el covid-19. En el procedimiento la enfermera aplicó la vacuna sin líquido, al percatarse de ello, se devolvió y aplicó una segunda dosis, esta vez, con el biológico.

Este hecho se encuentra en investigación, por el momento la enfermera fue retirada del lugar de vacunación y se encuentra desempeñando sus funciones en otra parte del hospital, así lo afirmó Tomas Ortiz, Gerente del Hospital Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá.