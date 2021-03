Atlántico cerrará sus playas durante Semana Santa

Tras una reunión con los alcaldes de 22 municipios, la gobernadora del Atlántico dio a conocer que se cerrarán las playas durante la Semana Santa con el fin de detener la velocidad del contagio de COVID-19 en el departamento, puesto que los casos han ido en aumento.

El cierre de todas las playas del Atlántico regirá desde el sábado 27 de marzo hasta el domingo 28 de marzo y luego cerrarán nuevamente desde el jueves santo 1 de abril hasta el domingo santo 4 de abril.

Dentro de las medidas tomadas se decretó toque de queda y la ley seca en los 22 municipios del Atlántico. Esta iniciará desde el jueves 25 de marzo a las 8:00 p.m. y finalizará el viernes 26 de marzo a las 5:00 a.m., continúa el viernes 26 a las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del sábado 27 de marzo y ese mismo sábado la medida iniciará desde las 4 p.m. hasta el domingo 28 a las 5:00 a.m.

Los lunes, martes y miércoles de Semana Santa la medida por día funcionará desde las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente