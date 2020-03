Uribe niega cualquier nexo con asesinado "Ñeñe" Hernández

En medio de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre un homicidio, se conocieron unas interceptaciones de José Hernández Aponte, más conocido como el Ñeñe, en las que evidenciaría “actividades de corrupción en las pasadas elecciones presidenciales".

La investigación de la Fiscalía se lleva a cabo por el por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de una sastrería en Barranquilla. Por este homicidio era investigado Hernández, quien era ganadero y esposo de la exreina María Mónica Urbina. Hernández fue asesinado en 2019, en Brasil, en un aparente robo de su reloj Rolex cuando salía de una feria ganadera.

En la interceptación, Hernández se comunica con una mujer desconocida identificada como "MD", quien habría manifestado su preocupación por el "trabajo" que había para las elecciones. “Yo ayer le decía a Priscila, que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos. MD contesta: yo conseguí mil paquetes. Lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”, dice la transcripción en una parte del informe del investigador de la Policía Judicial.

En la misma conversación, la mujer MD le dice al Ñeñe: “Me mandaron Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

“Puro cuento”

La mención de “Iván” y de “Uribe” creció luego que se publicaran fotos del hombre con el presidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe. El exmandatario y actual senador lamentó la muerte de Hernández el año pasado en Twitter. “Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera”, escribió.

A través de su cuenta en esta red social, Uribe negó algún tipo de amistad o relación con este. "No fui amigo ni conocido de él; es posible que hubiera asistido a alguna reunión política; son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron, los directivos del César me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit", escribió el Senador.

“Temas de plata con Ñeñe ni con nadie; lo mío todo declarado y lo del presidente Duque lo manejó Luigi con todo rigor”, añadió Uribe, quien señaló que “de documentos que me entregaron puro cuento”.

Investigación

El representante por Bogotá, David Racero, de la coalición Lista de la Decencia, le pidió a la Comisión de Acusación investigar el contenido de las interceptaciones hechas al ganadero, para determinar si la campaña del Mandatario estuvo relacionada con posibles delitos electorales.

“Vamos a solicitar que se amplíe la investigación que solicitamos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre un fraude electoral que hubo en 2018 (…) en estos audios en flagrancia, que son legales, se corrobora que hubo un tráfico de dinero para la campaña del presidente Iván Duque en la costa Caribe y que fue mediado a través de un reconocido testaferro como fue el Ñeñe Hernández por sus vínculos directos con el narcotraficante Marquitos Figueroa. Con estos audios, no solo hubo fraude electoral sino relaciones directas con la mafia caribeña”, expresó a W Radio.

“El Ñeñe Hernández no es un aparecido. Estuvo en la posesión en la primera fila, con unas fotos en cercanía con el presidente Duque. En la campaña hasta coordinó eventos y acciones políticas para el Presidente en la Costa Caribe, en La Guajira y en el Cesar. No es cualquier persona, no nos vengan a decir que es cualquier persona que dice cosas”, agregó Racero.