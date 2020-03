¿Sistema financiero ayudará a morosos con más de 30 días?

Los colombianos, que antes de la pandemia y de la cuarentena, tenían deudas en mora con el sistema financiero, están a la espera que el Gobierno y las entidades anuncien alivios en sus obligaciones, sobre todo en rebajas en el pago de los intereses y facilidades para cancelar las deudas.

Hasta ahora las entidades financieras han expuesto una serie de medidas para los usuarios que estén al día en sus créditos pero no para quienes están en mora.

Por el contrario los bancos han explicado que la principal condición para acceder a los beneficios de sus clientes como rebajas en tasas de interés y prolongación de los créditos, es que no tengan actualmente una mora superior a 30 días. Pero para quienes tienen más tiempo incumpliendo con el pago de los créditos no hay ninguna disposición y por lo tanto deberán continuar soportando una situación de incertidumbre y estrés no solo por las casas financieras sino también por las constantes llamadas de las oficinas de cobro y de abogados.

Ricardo, quien tiene deudas pendientes con los bancos por que no ha podido pagar las tarjetas de crédito este año y está desempleado, dijo que “el Gobierno debería mirar con detenimiento nuestra situación. Uno no paga porque quiere sino por falta de dinero, uno no puede, pero eso no lo ven los bancos debería de apreciar cada situación de los deudores”.

Los reportes

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, anunció que se suspenderán los reportes en las centrales de riesgo como Datacrédito para quienes no puedan pagar sus obligaciones durante la emergencia económica.

Londoño aclaró además que esta medida aplica para cualquier tipo de crédito y no afectará el acceso a nuevos productos financieros.

Dijo que, “con el aval de la Superintendencia Financiera, a partir del 28 de febrero, las personas que entren en mora y que no hayan podido pagar sus obligaciones, no serán reportadas. Con el fin de garantizarle a las personas que entendemos esta situación y que van a poder seguir usando el sistema financiero en sus servicios”.

Por su parte el senador David Barguíl, del Partido Conservador propuso un borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo para los deudores. En una solicitud al Gobierno, Barguil dio que se debe hacer una amnistía por una vez a los deudores que se pongan al día en los primeros seis meses de la deuda, y que se acabe con el reporte por pequeñas deudas.

Asimismo pidió a las centrales que se establezca en el reporte el mismo tiempo de seis meses por la mora o máximo dos años.

Las medidas de los bancos

Con anterioridad los bancos habían anunciado alivios a los usuarios ante la actual situación por el Covid-19. Entidades del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Occidente y Banco AV Villas) indicaron que cualquier cliente persona natural podrá solicitar, por varios canales, aplazar las siguientes dos cuotas de sus créditos, incluyendo capital e intereses, excepto los deudores de créditos de libranza, que serán evaluados individualmente con los empleadores.

Si el cliente necesita ampliar el beneficio se estudiará la extensión de este hasta por dos meses más.

Además el Grupo Aval puso a disposición de las empresas una línea especial de crédito de hasta $1 billón para pago de nómina a tasas preferenciales, medida orientada a las empresas que tengan firmados convenios de nómina con los bancos del grupo y para las que vinculen su nómina desde el anuncio. La línea cuenta con plazo hasta de 18 meses, seis meses de gracia y tasas preferenciales.

Por su parte el BBVA abrió la opción de congelar hasta por seis meses los pagos de cuotas de créditos hipotecarios, de consumo, libranzas y empresariales y períodos de gracia de dos meses de capital en todas las compras realizadas con tarjetas de crédito.

Entre tanto, Davivienda les ofreció a sus clientes de crédito de vivienda la posibilidad de aplazar el pago de hasta seis cuotas y la opción de postergar el pago de hasta cuatro cuotas de sus créditos de consumo, libranza o sus tarjetas de crédito.

En Bancolombia, en crédito de vivienda se ofrecerá periodo de gracia de hasta 6 meses, a capital e intereses, conservando la tasa vigente a las personas que queden desempleadas y a los trabajadores independientes que hayan perdido sus ingresos por esta coyuntura.

Por su parte, en el Banco Caja Social se tomó la decisión de aplazar el pago de las dos siguientes cuotas de todos los créditos y reducir en un 50 por ciento los intereses de los créditos en el mes de abril. La medida será automática, sin necesidad de solicitudes, para los clientes que al 29 de febrero se encontraban al día en el pago de las obligaciones crediticias y clientes con mora no superior a 30 días.

Para los clientes de Scotiabank Colpatria se evaluará la reprogramación de deudas para personas y empresas, y para ello, el cliente debe contactarse con la entidad a través de cualquiera de los canales de atención. Al comienzo de la emergencia, la entidad indicó que se revisarían opciones como periodos de gracia y otras alternativas para personas afectadas por la coyuntura en sus actividades económicas o estado de salud, señalando que “en la medida en que esta situación evolucione, tomará las decisiones que sean necesarias para proteger a clientes y colaboradores”.