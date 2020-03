Siete meses después reaparece Jesús Santrich

La última vez que el país conoció algo sobre Jesús Santrich fue cuando el disidente apareció en un video junto con Iván Márquez y 'El Paisa' anunciando el regreso al monte y a las armas, en estos últimos días se conoció una polémica entrevista con Argia.eus, una revista española.

En la entrevista, Santrich criticó el Acuerdo de paz, habló del tiempo que pasó en prisión, los planes del grupo armado ilegal al que pertenece e, incluso, del atentado contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, exguerrillero y líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, movimiento político que surgió tras las negociaciones de La Habana.

Sobre el atentado contra 'Timochenko', el disidente de las Farc aseguró que, "sesde las FARC-EP – Segunda Marquetalia no hay intención alguna de atentar física ni moralmente contra ningún dirigente ni militante de La Rosa ni de ningún partido político. Eso es concluyente. Si hay discrepancias ideológicas debemos tratarlas en ese plano y no en otro".

Asimismo, Santrich aseguró que decidió volver al monte porque “garantías no las había y por eso tomo la determinación, no de huir, sino de dar un salto hacia escenarios de resistencia en la clandestinidad, donde puedo luchar por el futuro de mi país sin la zozobra de la persecución judicial y de las amenazas de muerte cotidianas”.



Agregó que, “aquí hay riesgos, pero si muero lo haré combatiendo y no acribillado miserablemente, desarmado, por la guerra sucia que alientan las castas poderosos de Colombia”.