Secretaría de Salud sigue abasteciendo banco de sangre

Hoy, Bogotá cuenta con 16 bancos de sangre autorizados por el Invima para responder a las necesidades que requieren tanto las clínicas como los hospitales de la ciudad, a su vez, es importante que se encuentren abastecidos para seguir atendiendo la demanda de la red hospitalaria y es mucho mejor estar preparados para cualquier eventualidad.

La Ciudad cuenta con 30 unidades de sangre por cada 1.000 habitantes, índice que está muy por encima de las cifras del nivel nacional, gracias a las personas que donan diariamente. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la adopción de medidas orientadas a prevenir y controlar la propagación del Covid 19, estamos empezando a tener una reducción de donantes de sangre en la Capital.

Por eso, la Secretaría Distrital de Salud está coordinando con los 16 bancos de sangre de la Ciudad varias estrategias con turnos programados, con el propósito de evitar aglomeraciones y favoreciendo el acceso seguro a la donación de sangre en diferentes sitios del Distrito Capital.

Prevenir desabastecimiento

Puntualmente, para dar respuesta a las necesidades de la Ciudad y prevenir el desabastecimiento de sangre, los bancos realizan jornadas programadas de donación en conjuntos y unidades residenciales en sustitución a las jornadas de donación, que normalmente se realizan en lugares y espacios con alta concentración de personas.

Las unidades móviles se desplazarán para movilizar personal de bancos de sangre debidamente identificados, así como el traslado de donantes a sedes de donación en los casos que fuera necesario. Para tener acceso a estas jornadas de colecta, la ciudadanía puede comunicarse telefónicamente con los bancos para conocer las programaciones y agendar citas.

Habitualmente, cerca de 650 personas donan sangre en los puntos de colecta ubicados en diferentes sitios de la Ciudad. Sin embargo, ante la situación que se presenta por el Covid 19, la Red Distrital de Sangre está implementando estrategias para continuar garantizando la disponibilidad de sangre a cerca de 200 pacientes que se transfunden a diario en las instituciones hospitalarias de Bogotá, como las mencionadas anteriormente.

Por lo mismo, la Secretaría está convocando a la ciudadanía ya que considera que con su donación de sangre pueden salvar vidas. Los requisitos para hacerlo son, por ejemplo, presentar un documento de identificación; tener entre 18 y 65 años; tener buen estado de salud los últimos 15 días; pesar mínimo 50 kilos; no haber sufrido de hepatitis después de los 10 años; tener tatuajes, maquillaje permanente o piercing con más de 6 meses desde su uso; no haber ingerido antiparasitarios en los últimos 30 días; no haber ingerido antibióticos en los últimos 15 días; no estar embarazada; no haber tenido contacto cercano en los últimos veinte días con personas infectadas con el Covid 19 y no haber viajado en el último mes a países que se encuentran en pico epidémico.

Es importante recordar que al momento donar sangre se debe responder con sinceridad y en forma completa a la encuesta y entrevista que realiza el profesional del banco de sangre; de igual manera, no tener ayuno por más de cuatro horas antes de la donación.

El banco de sangre realiza todos los procesos de control orientados a la seguridad de la sangre que reciben los pacientes que la requieren. Quienes deseen donar sangre pueden comunicarse con cualquiera de los 16 bancos de sangre que están funcionando actualmente en la ciudad.